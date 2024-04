Obiz - Solides résultats 2023 - croissance forte en 2024E

Obiz

Solides résultats FY2023 – croissance forte en 2024E

Obiz a publié des résultats FY2023 en forte progression, soutenus par la croissance de l’activité, organique et externe. L’EBITDA 2023 est ressorti à 2,2 M€ vs 1,0 M€ en 2022. La situation financière est solide et adaptée au profil de croissance élevée du groupe, dont la génération de cash-flow est visible et régulière. Dans le sillage de cette bonne dynamique et du solide démarrage en 2024, le groupe a confirmé viser un CA 2024 > 125 M€ (croissance > +50%) et a dévoilé une cible d’EBITDA > 3,5 M€. Nous rappelons que 2024 bénéficiera de la consolidation de 6 mois supplémentaires de SLD. En outre, après +31 nouveaux programmes en 2023, le groupe ambitionne d’en signer plus de +35 cette année. Le titre se traite à 8,6x l’EV/EBITDA à 12 mois, un niveau attractif étant donné les perspectives très significatives de croissance des BPA : c.+176% sur 2023-26E. Nous réitérons notre opinion à Achat Fort et notre OC à 11,00 € .