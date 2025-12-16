 Aller au contenu principal
Obiz : Signature d’un partenariat stratégique avec Plebicom
information fournie par EuroLand Corporate 16/12/2025 à 08:42

Annonce d’un partenariat stratégique avec Plebicom


Obiz a signé hier soir un partenariat stratégique avec Plebicom, visant à renforcer son positionnement sur le marché des offres de loisirs et de culture à prix réduits, dans un contexte où le pouvoir d’achat reste un enjeu central pour les consommateurs. Cette alliance repose sur la complémentarité entre l’expertise d’Obiz dans les programmes relationnels et affinitaires et le savoir-faire de Plebicom, spécialiste des programmes d’avantages intégrant cashback, codes promotionnels, bons d’achat et offres multicanales à destination des particuliers comme des grands comptes.


Pour Obiz, l’accord permet d’enrichir sa plateforme de e-billetterie en mode API et SaaS, déjà déployée à grande échelle avec plus de 150 programmes opérés dans 65 pays, 35 millions de bénéficiaires et plus de 120 000 offres issues d’un réseau de 55 000 partenaires, renforçant ainsi sa capacité de négociation et son statut de leader français sur les loisirs à prix réduits. L’intégration des solutions de Plebicom vise à accroître la récurrence d’usage et la fidélisation des bénéficiaires, au-delà des seuls usages événementiels.


Pour Plebicom, le partenariat permet de valoriser une base de plus de 7 millions d’utilisateurs et 70 programmes d’avantages en marque blanche opérés pour des banques, mutuelles, assureurs et CSE, tout en enrichissant un catalogue déjà large de plus de 10 000 enseignes partenaires, en e-commerce et en commerce physique. Le recours à un modèle de partage de revenus, combiné à une intégration opérationnelle prévue d’ici la fin du premier trimestre 2026, limite le risque d’exécution et laisse entrevoir une création de valeur progressive pour les deux groupes.



Perspectives


Alors que la société ne dévoile pas les chiffres sur les potentielles retombées du partenariat, nous pensons que ce dernier devrait contribuer à l’atteinte de l’objectif du groupe dans le cadre de son plan Equinoxe : un EBITDA 2027 de 7M€. Pour l’exercice 2026e, notre objectif de CA s’élève à 152 M€, impliquant une croissance de +7,3% et notre objectif d’EBITDA à 4,6 M€, soit 3,0% de marge par rapport au chiffre d’affaires 2026e.

