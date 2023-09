Obiz : ses objectifs financiers 2023 dévoilés

(AOF) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, a dévoilé ses objectifs financiers 2023 en données consolidées après l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion, éditeur de solutions de e-billetterie (API et plateformes SaaS) dédiées aux CSE et Inter CSE (Comité Social et Économique) et collectivités françaises, depuis le 1er juillet dernier. Le groupe table sur un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 millions d'euros contre 40 millions de chiffre d'affaires consolidé réalisés au cours de l'exercice 2022.

Obiz mise sur une marge brute supérieure à 8 millions d'euros, contre 5,5 millions d'euros et sur un Ebitda supérieur à 2 millions d'euros contre 1 million réalisé au cours de l'exercice 2022.

Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier semestre s'est élevé à 18,6 millions d'euros, en progression de 15% par rapport au premier semestre 2022.

Les résultats semestriels 2023 seront publiés le 9 octobre prochain, après la clôture des marchés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.