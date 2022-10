OBIZ : Résultats semestriels 2022 - Objectifs 2022

Ventes semestrielles en progression dynamique de +24% , portées par

, portées par une croissance organique soutenue de +20% et l'intégration d'Adelya Progression de +47% de la marge brute, taux de marge brute à 13,0% contre 10,9% un an plus tôt

contre 10,9% un an plus tôt EBITDA en croissance semestrielle de +27% à 0,4 M€

à 0,4 M€ Trésorerie disponible de 4,5 M€ à fin juin 2022

Objectifs 2022

Confirmation d'un chiffre d'affaires supérieur à 45 M€ et d'un EBITDA positif

et d'un 25 nouveaux programmes relationnels et affinitaires en 2022 , vs. 7 en 2021

Lyon, le 12 octobre 2022 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie ses résultats semestriels consolidés (non audités) au titre du 1 er semestre de l'exercice 2022, arrêtés le 10 octobre 2022 par le Conseil d'administration.

En k€ - Données non auditées 1 er semestre 2021 1 er semestre 2022 1 Exercice

2021 Chiffre d'affaires 13 127 16 223 36 935 Variation vs. n-1 en % +24% +140% Marge brute 1 428 2 103 2 681 Variation vs. n-1 en % +47% +13% Taux de marge brute 10,9% 13,0% 7,3%

Le chiffre d'affaires et la marge brute du 1 er semestre 2022 différent légèrement de ceux communiqués en fin juillet (respectivement 16,2 M€ vs. 16,0 M€ et 2,1 M€ vs. 1,8 M€ en fin juillet) consécutivement aux travaux de consolidation à la clôture du semestre qui ont conduit à des retraitements au niveau de la société Adelya ©

Activité soutenue au 1 er semestre 2022 : +24% de croissance et renforcement de la marge brute à 13,0%

A l'issue du 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé d'Obiz © s'est établi à 16,2 M€, en progression dynamique de +24%.

Adelya © , société consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er mai 2022, a contribué au chiffre d'affaires pour un montant de 0,5 M€ sur deux mois. A périmètre constant, la croissance organique s'est établie à un niveau élevé de 20%.

Cette bonne dynamique des ventes semestrielles est le résultat (i) de la poursuite de la croissance de l'activité Programmes relationnels et affinitaires avec plus de 20 nouveaux programmes remportés au cours du 1 er semestre et 25 visés sur l'ensemble de l'exercice grâce aux synergies avec Adelya © et (ii) du développement soutenu de l'activité Boutiques e-commerce porté par le partenariat conclu dans le domaine des comités d'entreprise et la reprise des ventes de billetterie post pandémie.

La marge brute s'est fortement renforcée au 1 er semestre 2022, à 2,1 M€ contre 1,4 M€ un an plus tôt. Elle enregistre ainsi une croissance de +47%, plus soutenue que celle du chiffre d'affaires, et représente un taux de marge brute de 13,0% (vs. 10,9% un an plus tôt).

Cette forte amélioration de la marge brute est le fruit de la signature des nouveaux programmes remportés en 2021 et 2022 qui génèrent une marge brute comparable à celle d'un éditeur de logiciels, ainsi que de l'intégration d'Adelya © , dont le modèle génère des marges structurellement élevées et récurrentes.

EBITDA 1 semestriel 2022 de 0,4 M€, en croissance de +27% et résultat net proche de l'équilibre

En k€ - Données non auditées 1 er semestre 2021 1 er semestre 2022 Exercice

2021 Variation vs. S1 2021 EBITDA 1 318 403 351 +27% En % 2,4% 2,5% 1,0% Résultat d'exploitation 5 11 -354 Résultat financier -43 -79 -83 Résultat exceptionnel -223 -10 -206 Résultat net consolidé -171 -45 -619

À mi-exercice, l'EBITDA [1] semestriel ressort à 0,4 M€, en croissance de +27% par rapport à l'an dernier (0,3 M€), représentant une marge d'EBITDA 1 de 2,5% (contre 2,4% un an plus tôt).

L'EBITDA 1 intègre les investissements pour accompagner les développements du groupe, notamment les actions engagées en vue du lancement de l'offre Merciz © (+0,1 M€), et un accroissement des charges de personnel et des frais généraux consécutif à l'évolution du périmètre avec l'intégration d'Adelya © depuis le 1 er mai 2022. Au 30 juin 2022, Obiz © comptait ainsi 70 collaborateurs, contre 40 à fin 2021.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation est légèrement positif au 1 er semestre 2022.

Après prise en compte du résultat financier, constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et en l'absence d'éléments exceptionnels significatifs, Obiz © enregistre un résultat net semestriel proche de l'équilibre.

Trésorerie disponible de 4,5 M€ au 30 juin 2022

En k€ - Données non auditées 31/12 2021 30/06 2022 En k€ - Données non auditées 31/12 2021 30/06 2022 Actif immobilisé

dont immo. incorporelles 4 201

3 384 6 942

5 997 Capitaux propres

dont primes d'émission 6 930

7 696 6 936

7 696 Actif courant 4 687 3 931 Dettes financières 3 976 6 786 dont stocks et en-cours 2 068 1 093 dont emprunts bancaires 3 976 6 786 dont créances clients 2 356 2 319 dont concours bancaires - - Disponibilités 3 953 4 494 Autres passifs 1935 1 644 Total actif 12 841 15 367 Total passif 12 841 15 367

L'actif immobilisé et les capitaux propres au 31/12/2021 différent de ceux communiqués en avril 2022 lors de la publication des résultats annuels 2021 (respectivement 4,2 M€ vs. 4,4 M€ et 6,9 M€ vs. 7,2 M€) du fait de la consolidation volontaire (annulation des actions propres et provision des indemnités de départ à la retraite (IDR).

Au 30 juin 2022, l'actif immobilisé s'élevait à 7,0 M€ consécutivement à la consolidation d'Adelya © au bilan.

Les stocks, constitués des bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés auprès des partenaires pour les boutiques e-commerce ont diminué par rapport au 31 décembre 2021, sous l'effet de la saisonnalité de l'activité, et les créances clients sont restées stables.

Au 30 juin 2022, Obiz © disposait d'une trésorerie disponible de 4,5 M€.

Les dettes financières s'établissaient à 6,8 M€, constituées notamment des prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,7 M€, du prêt à impact « PACT » de 2,0 M€ contracté au 1 er semestre 2022 dans le cadre de l'acquisition d'Adelya © , d'avances remboursables auprès de Bpifrance pour 1,3 M€ et de divers emprunts bancaires pour le solde.

À fin juin 2022, la société affichait ainsi un endettement net de 2,3 M€, post acquisition d'Adelya © .

Perspectives 2022

Fort d'une activité très dynamique au 1 er semestre et de la pleine consolidation d'Adelya © sur le 2 nd semestre, Obiz © entend poursuivre son développement soutenu et vise pour 2022 :

Un chiffre d'affaires de plus de 45 M€ (contre 40 M€ initialement visé). Cet objectif matérialise une croissance annuelle consolidée supérieure à 20% par rapport au chiffre d'affaires de 36,9 M€ réalisé en 2021 ;

(contre 40 M€ initialement visé). Cet objectif matérialise une par rapport au chiffre d'affaires de 36,9 M€ réalisé en 2021 ; Un taux de marge brute compris entre 10% et 13% (contre 7,3% en 2021), en forte amélioration grâce à l'intégration d'Adelya © et conditionné par le mix d'activités sur la fin de l'exercice ;

(contre 7,3% en 2021), en forte amélioration grâce à l'intégration d'Adelya et conditionné par le mix d'activités sur la fin de l'exercice ; Un EBITDA positif , tenant compte de la poursuite des investissements technologiques et commerciaux initiés en 2021 et qui se poursuivent en 2022.

Obiz © compte à ce jour plus de 40 000 points de vente partenaires, contre 38 000 en début d'année. Le nouvel ensemble constitué avec Adelya © ambitionne désormais de dépasser les 45 000 partenaires d'ici la fin de l'année, ce qui témoigne de l'intérêt croissant d'enseignes de référence françaises et internationales de rejoindre le réseau du groupe dont la mission, impacter positivement le pouvoir d'achat et le bien-être des bénéficiaires, est plus que jamais d'actualité.

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires annuel 2022 30 janvier 2023

Résultats annuels 2022 12 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

