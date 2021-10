OBIZ : Résultats semestriels 2021 - Confirmation des objectifs annuels 2021 - Poursuite des axes de développement autour de la plateforme Obiz(C)

Résultats semestriels 2021

Croissance organique semestrielle de +196% , portée par le développement soutenu des Boutiques e-commerce

, portée par le développement soutenu des Boutiques e-commerce Poursuite de l'effet de l'évolution du mix-activités sur la marge brute

et la marge d'EBITDA du 1 er semestre 2021

sur la marge brute et la marge d'EBITDA du 1 semestre 2021 Situation financière solide, avec une trésorerie disponible de 6,4 M€

au 30 juin 2021

Confirmation des objectifs annuels 2021

Plus de 25 M€ de chiffre d'affaires et 1 M€ d'EBITDA

et Signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire pluriannuel pour Securitas : 6ème nouveau programme remporté depuis le début 2021

Poursuite des axes de développement autour de la plateforme Obiz©

Lyon, le 18 octobre 2021 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie ses résultats semestriels consolidés (non audités) au titre du 1er semestre de l'exercice 2021, arrêtés le 15 octobre 2021 par le Conseil d'administration.

Activité soutenue au 1er semestre 2021, portée par les boutiques e-commerce

En k€ - Données non auditées 1er semestre 2020 1er semestre 2021 Exercice

2020 Objectifs

2021 Chiffre d'affaires 4 428 13 127 15 377 >25 M€ Variation vs. n-1 en % +196% +62% +63% Marge brute 1 251 1 428 2 364 >2,8 M€ Variation vs. n-1 en % +14% +5% +18%

Au 1er semestre 2021, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires de 13,1 M€ contre 4,4 M€ un an auparavant, soit une croissance, exclusivement organique, de +196%. Obiz© totalise à mi-exercice 85% du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année 2020.

Cette forte évolution du chiffre d'affaires semestriel est le résultat :

d'une croissance de l'activité Programmes relationnels et affinitaires (+7%) , qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnement ;

, qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnement ; du développement très soutenu de l'activité Boutiques e-commerce (+269%) grâce à la reprise des ventes de billetteries (cinéma, parcs de loisirs, spectacles, etc.) et au volume d'activité apporté par un nouveau partenaire dans le domaine des comités d'entreprises depuis le 2nd semestre 2020.

La marge brute semestrielle s'est établie à 1,4 M€, en progression de +14%, représentant 10,8% du chiffre d'affaires, contre 28,2% au 1er semestre 2020 et 15,4% sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Ce taux de marge brute traduit la poursuite de l'effet de l'évolution du mix activité lié à (i) la forte progression de l'activité des boutiques e-commerce en 2020 et 2021, qui génère une marge brute comparable à celle d'un revendeur mais participe pleinement au modèle vertueux intégré d'Obiz©, et (ii) une croissance de l'activité de programmes relationnels et affinitaires, qui génère une marge brute comparable à celle d'un éditeur de logiciels, avec un seul nouveau programme relationnel et affinitaire signé en 2020 et une contribution des programmes remportés au 1er semestre 2021 à compter du 2nd semestre.

EBITDA1 semestriel 2021 de 0,3 M€, confirmation de l'objectif annuel à 1 M€

En k€ - Données non auditées 1er semestre 2020 1er semestre 2021 Exercice

2020 Objectif 2021 EBITDA1 539 318 803 1 M€ En % 12,1% 2,4% 5,2% Résultat d'exploitation 276 5 189 Résultat financier -22 -43 -57 Résultat exceptionnel -6 -223 -11 Résultat net consolidé 226 -171 153

1L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

L'EBITDA s'est établi à 0,3 M€ au 1er semestre 2021, contre 0,5 M€ un an plus tôt, représentant une marge d'EBITDA de 2,4%. Le recul de l'EBITDA1 d'un semestre à l'autre est lié à (i) l'accroissement de 0,2 M€ des dépenses de R&D principalement du fait d'une réduction de la production immobilisée en 2021, (ii) l'augmentation maîtrisée de 0,1 M€ des frais marketing pour accompagner le développement commercial, et (iii) la hausse limitée de 0,1 M€ des frais généraux alors que la société bénéficiait notamment d'une franchise de loyer au 1er trimestre 2020.

Le résultat d'exploitation, légèrement positif sur le 1er semestre, enregistre une évolution semblable à celle de l'EBITDA1.

Après prise en compte du résultat financier, constitué des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et un résultat exceptionnel de -0,2 M€ intégrant des charges exceptionnelles liées à l'introduction en Bourse, Obiz© enregistre un résultat net semestriel de -0,2 M€.

Situation bilancielle solide au 30 juin 2021 : trésorerie disponible de 6,4 M€

En k€ - Données non auditées 31/12 2020 30/06 2021 En k€ - Données non auditées 31/12 2020 30/06 2021 Actif immobilisé

dont immo. incorporelles 3 955

3 802 4 063

3 544 Capitaux propres

dont primes d'émission 983

557 7 657

7 696 Actif courant 1 985 3 587 Dettes financières 3 290 4 149 dont stocks et en-cours 867 1 439 dont emprunts bancaires 3 288 4146 dont créances clients 687 1 531 dont concours bancaires 2 3 Disponibilités 379 6 407 Autres passifs 2 047 2 251 Total actif 6 320 14 057 Total passif 6 320 14 057

Le bilan d'Obiz© s'est considérablement renforcé au cours du 1er semestre 2021, sous l'effet du succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth en mai 2021 permettant la réalisation d'une augmentation de capital brute de 7,9 M€.

Au 30 juin 2021, les stocks, constitués des bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés auprès des partenaires pour les boutiques e-commerce, et les créances clients étaient en augmentation sous l'effet de la forte progression de l'activité.

Obiz© disposait d'une trésorerie disponible de 6,4 M€. Les dettes financières s'établissaient à 4,1 M€, dont 1,8 M€ de prêts garantis par l'Etat (PGE), 1,5 M€ d'avances remboursables et 0,9 M€ de dettes bancaires. Au 1er semestre 2021, Obiz© a bénéficié de trois nouveaux emprunts d'un montant global de 1 M€ : deux prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un total de 0,75 M€ et un prêt Bpifrance de 0,25 M€.

Au 30 juin 2021, la société bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette de 2,3 M€. Les capitaux propres ont été portés à 7,7 M€ sous l'effet de l'augmentation de capital lors de l'introduction en Bourse.

Confirmation des objectifs 2021 et des axes de développement 2025

Obiz© a enregistré une activité très dynamique au 1er semestre, marquée par la forte progression des boutiques e-commerce et la signature, à ce jour, de six nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année qui commencent à contribuer au chiffre d'affaires au 2nd semestre 2021.

Alors que ce dynamisme s'est poursuivi au 3ème trimestre 2021, Obiz© confirme ses objectifs annuels 2021 : un chiffre d'affaires de plus de 25 M€, relevé fin juillet, et un EBITDA de 1 M€, avec notamment une progression de la marge brute plus soutenue au 2nd semestre qu'au 1er semestre sous l'effet du démarrage des nouveaux programmes. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Obiz© vise une marge brute de plus de 2,8 M€.

Obiz© poursuit également ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme dans la perspective de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de programmes affinitaires (lire ci-dessous), développement international par croissance organique et croissance externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et préparation du lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires locaux).

Signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire pluriannuel avec le groupe Securitas, n°1 mondial des services de sécurité privée

Obiz© a été sélectionné pour concevoir, déployer et piloter un nouveau programme relationnel et affinitaire en France dédié aux partenaires « Star » de Securitas, leader de la sécurité privée.

Avec le gain de ce contrat, d'une durée de 3 ans, Obiz© remporte son 6ème nouveau programme depuis le début de l'année 2021, parfaitement en phase avec son objectif annuel dans le cadre de son plan stratégique de développement à horizon 2025 (5 à 7 nouveaux programmes par an).

Agenda financier 2021

Chiffre d'affaires annuel 2021 4 février 2022

Résultats annuels 2021 13 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

