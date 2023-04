OBIZ : Résultats annuels 2022 en forte progression - Projet d'acquisition de la société SLD

Chiffre d'affaires annuel en croissance de +8% , dont +93% sur les Programmes relationnels et affinitaires avec 40 nouveaux programmes signés en 2022

(vs. 7,3% en 2021) au-delà de l'objectif de 13% relevé en cours d'exercice

à 1,0 M€ et marge d'EBITDA de 2,5% (vs. 1,0% en 2021) Résultat net positif à 0,1 M€ (vs. -0,6 M€ en 2021)

Projet d'acquisition [1] de la société SLD

Objectif : constituer un acteur français majeur de la fidélisation des clients

et des salariés

Nouvelle dimension du groupe post-acquisition : objectifs 2023 de 70 M€ de chiffre d'affaires, 10 M€ de marge brute et 3 M€ d'EBITDA sur une base proforma

Lyon, le 12 avril 2023 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie ses résultats annuels consolidés au titre de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022), arrêtés le 11 avril 2023 par le Conseil d'administration. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après vérification de l'ensemble des documents juridiques.

En k€ - Données auditées 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 36 935 39 990 +8% Marge brute 2 681 5 521 +105% Taux de marge brute 7,3% 13,8% EBITDA [1] 351 1 003 +186% Taux de marge d'EBITDA 1,0% 2,5% Résultat d'exploitation -354 173 +527 K€ Résultat financier -83 -157 Résultat exceptionnel -206 -37 Résultat net -619 62 +681 K€

Doublement de la marge brute à 13,8% du chiffre d'affaires

À l'issue de l'exercice 2022, Obiz © a enregistré un chiffre d'affaires de 40,0 M€, en croissance de +8% par rapport à 2021 (croissance de +4% à périmètre constant). Adelya © , consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er mai 2022, a contribué à ce chiffre d'affaires à hauteur de 1,8 M€ en 2022.

Le chiffre d'affaires d'Obiz © est ainsi passé de 5,3 M€ à 40,0 M€ sur les cinq dernières années , représentant un taux de croissance annuel moyen de +66% sur la période .

À fin 2022, la marge brute s'est établie à 5,5 M€, soit un doublement par rapport à l'an dernier (2,7 M€), représentant ainsi 13,8% du chiffre d'affaires (vs. 7,3% un an plus tôt). La marge brute s'est ainsi inscrite au-delà de l'objectif d'un taux de marge brute fixé initialement à plus de 10% puis relevé à plus plus de 13% au cours de l'exercice.

Cette très forte progression de la marge brute tire principalement parti de la croissance soutenue de l'activité historique d'Obiz © , Programmes relationnels et affinitaires (+93% dont +30% à périmètre constant), dont le modèle génère des marges structurellement élevées . Appuyé par les synergies commerciales avec Adelya © , Obiz © a remporté 40 nouveaux programmes pluriannuels sur l'année.

L'activité Boutiques e-commerce est pour sa part restée quasi-stable (+2%) sur l'année, alors que l'année 2021 avait enregistré une très forte croissance avec la reprise des ventes de billetterie post pandémie. Obiz © a poursuivi ses actions de développement afin d'élargir son réseau de partenaires, passé de 38 000 à 45 500 partenaires en un an.

Triplement de l'EBITDA 3 à 1,0 M€ et résultat net positif en 2022

Au titre de l'exercice 2022, L'EBITDA [2] s'est établi à 1,0 M€ , contre 351 K€ en 2021 et 803 K€ en 2020, soit un triplement en une année . La marge d'EBITDA 3 ressort ainsi à 2,5% du chiffre d'affaires , contre 1,0% un an plus tôt.

La forte progression de cet indicateur clé de la rentabilité du Groupe tient compte de la progression de +35% des charges externes, en raison de la poursuite des investissements pour accompagner son développement. L'EBITDA 3 intègre notamment (i) les actions engagées en vue du lancement de l'offre de Merciz © (à hauteur de 0,2 M€), (ii) l'accroissement des frais généraux consécutif à l'intégration d'Adelya © au périmètre du groupe, et (iii) l'augmentation des charges de personnel consécutivement au recrutement de nouveaux talents, notamment en R&D. À fin 2022, le groupe Obiz © comptait ainsi 78 collaborateurs, en doublement sur un an.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation est désormais positif et s'établit à 0,2 M€, soit une amélioration notable de +0,5 M€ par rapport au niveau enregistré en 2021 (-0,4 M€).

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et en l'absence d'éléments exceptionnels significatifs, Obiz © affiche un résultat net positif de 62 K€, en forte progression par rapport à la perte nette de -0,6 M€ enregistrée un an plus tôt.

Trésorerie disponible : 2,8 M€ au 31 décembre 2022

Grâce à une très bonne gestion financière, l'activité a permis de générer un cash-flow d'exploitation positif de +0,6 M€, contre -2,4 M€ un an plus tôt. Le BFR s'est inscrit en hausse limitée de +0,2 M€, malgré l'augmentation des créances client.

Les flux d'investissement ont consommé 3,7 M€ principalement lié à l'acquisition des titres d'Adelya © et à la prise de participation dans la société Mile. Les CAPEX (dépenses d'immobilisation) se sont élevés à 0,9 M€ au titre de l'exercice 2022.

Les flux de financement se sont établis à +2,0 M€, avec 2,8 M€ d'emprunts financiers contractés dans le cadre de l'acquisition d'Adelya © et -0,8 M€ de remboursement d'emprunts bancaires.

À l'issue de l'exercice 2022, Obiz © dispose d'un bilan solide et sain. À fin 2022, l'actif immobilisé s'élevait à 7,7 M€ (vs. 4,2 M€ un an plus tôt) consécutivement à la consolidation d'Adelya © au bilan et à la comptabilisation de deux nouveaux projets, dont Merciz © , en production immobilisée.

Les stocks sont constitués de bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés auprès des partenaires pour les boutiques e-commerce. Les créances clients ont augmenté sous l'effet de l'activité.

Au 31 décembre 2022, les dettes financières d'Obiz © s'élevaient à 6,3 M€, constituées de 2,8 M€ de dettes bancaires contractées dans le cadre de l'acquisition d'Adelya © , de Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,8 M€, d'avances remboursables auprès de Bpifrance pour 1,2 M€ et de divers emprunts bancaires pour le solde.

Obiz © disposait d'une trésorerie disponible de 2,8 M€ à l'issue de l'exercice 2022, contre 4,0 M€ un an auparavant.

En k€ - Données auditées 2021 2022 En k€ - Données auditées 2021 2022 Actif immobilisé 4 201 7 733 Capitaux propres 6 930 7 013 dont immo. incorporelles 3 384 6 759 dont primes d'émission 7 696 7 083 Actif courant 4 687 6 530 Provisions 96 162 dont stocks et en-cours 2 068 1 846 Dettes financières 3 976 6 300 dont créances clients 2 356 4 084 dont emprunts bancaires 3 976 6 300 Disponibilités 3 953 2 815 Autres passifs 1 821 3 492 Total actif 12 858 17 078 Total passif 12 858 17 078

L'actif immobilisé et les capitaux propres au 31/12/2022 différent de ceux communiqués en avril 2022 lors de la publication des résultats annuels 2021 (respectivement 4,2 M€ vs. 4,4 M€ et 6,9 M€ vs. 7,2 M€) du fait de la consolidation volontaire (annulation des actions propres et provision des indemnités de départ à la retraite).

Projet d'acquisition SLD : un élargissement de la palette d'offres d'Obiz ©

Obiz © a annoncé, le 20 mars 2023, la signature du protocole d'acquisition sous conditions suspensives de 100% des titres de la société SLD, plateforme française éditeur d'API et de plateformes SaaS, leader de solutions dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises.

Fort de 30 années d'expérience, SLD propose plus de 120 000 offres de loisirs à prix réduits (parcs, voyages, ski, cinéma, etc.) à destination des CSE, des TPE et des PME. Détenant plus de 80% de part de marché sur les inters CSE ainsi que 5 000 clients CSE en direct et plus de 10 millions de bénéficiaires , SLD s'est imposé comme l'un des leaders français des offres de loisirs à prix réduits , sous la marque RéducCE.

Cette acquisition vise à renforcer l'offre d'Obiz © , toujours soucieux de la préservation du pouvoir d'achat, notamment par l'élargissement de sa palette d'offres et de son spectre de clients et de partenaires. Le rapprochement entre les deux entités, formant ensemble un réseau incontournable de distribution de cartes cadeaux pour les inters CSE et les CSE, donnerait naissance à un acteur majeur français de la fidélisation avec d'importantes synergies à la clé. Le nouvel ensemble profiterait d'un large potentiel de cross-selling (ventes croisées), mais également d'une force de frappe plus importante en matière d'achats sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduit.

Le fondateur et dirigeants de SLD , Frédéric Colpart et Julien Matéo, continueraient de soutenir ce projet pour assurer son plein succès tout en conservant l'ADN de SLD et son projet stratégique.

Les modalités de financement de cette acquisition, qui serait relutive, seront communiquées à sa finalisation, qui pourrait intervenir au cours du 2 ème trimestre 2023.

Perspectives : Obiz © en avance sur ses ambitions 2025

En 2023, sur une base pro forma, le nouvel ensemble constitué d'Obiz © , d'Adelya © et de SLD pourrait ambitionner de réaliser :

un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 M€ ;

une marge brute voisine de 10 M€ ;

un EBITDA de 3 M€ .

Indépendamment du projet d'acquisition de SLD, Obiz © poursuit ainsi ses avancées sur les différents axes stratégiques de développement articulés autour de sa plateforme : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients.

Fort d'une année 2022 pleinement réussie, Obiz © se situe aujourd'hui en avance sur ses objectifs 2025 .

Ces objectifs ont vocation à être actualisés dès lors que le projet d'acquisition de SLD se sera concrétisé.

Agenda financier 2023

Chiffre d'affaires semestriel 2023 26 juillet 2023

Résultats semestriels 2023 9 octobre 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 31 janvier 2024

Résultats annuels 2023 17 avril 2024 (au lieu du 10 avril 2024 initialement)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Annexes – Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données auditées 2021 2022 Résultat d'exploitation -354 173 Eléments à réintégrer : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 617 716 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 15 34 Crédit d'impôt innovation (CII) 72 80 EBITDA 351 1 003

[1] Sous conditions suspensives

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

[2] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

