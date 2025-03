OBIZ : Obiz(C), l'une des deux seules entreprises à briller 8 années consécutives dans le prestigieux classement FT1000, et la meilleure en termes de performance !

+440% de croissance sur la période 2020 – 2023

3 ème place dans le secteur Advertising & Marketing en France et 27 ème en Europe

Lyon, le 4 mars 2025 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux de figurer une année de plus dans la 9 ème édition du prestigieux palmarès FT1000 établi par le Financial Times en partenariat avec la société de recherche Statista .

Le FT 1000 « Europe's Fastest Growing Companies 2025 » valorise les 1 000 entreprises européennes les plus agiles et innovantes, ayant réalisé les plus fortes croissances moyennes sur trois ans.

Avec un chiffre d'affaires en croissance exceptionnelle de +440% sur la période 2020-2023, correspondant à une croissance annuelle moyenne de +75% , Obiz © est l' une des deux seules entreprises à briller dans ce classement pour la 8 ème année consécutive, et la meilleure en termes de performance ! Il convient également de souligner qu' aucune autre entreprise n'a été récompensée plus de 8 années d'affilée .

Dans son secteur d'activité Advertising & Marketing , Obiz © figure à la 3 ème place des entreprises les plus performantes en termes de croissance en France et 27 ème en Europe .

Brice Chambard, Président - Directeur général et fondateur du groupe Obiz © commente : « Après le prestigieux palmarès des Champions de la croissance 2025, nous sommes fiers d'être l'une des deux seules entreprise à avoir obtenu cette reconnaissance au FT1000 pour 8 années consécutives. Être reconnu parmi les 1 000 entreprises ayant réalisé les plus fortes croissances dans toute l'Europe est le fruit des efforts de nos équipes, engagées en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat des individus, et témoigne de la pertinence de notre stratégie axée sur la création de valeur à long terme.

Depuis notre création, nous avons œuvré à faire grandir le groupe Obiz © . Notre parcours a été marqué par de nombreuses réussites qui nous ont permis d'accélérer notre développement, dont notre introduction en Bourse en 2021 ainsi que les acquisitions stratégiques réalisées depuis.

Après cette phase d'hypercroissance, notre priorité repose désormais sur l'optimisation de notre rentabilité . Le plan Equinoxe 2027 illustre cette volonté et vise à concilier de manière équilibrée plusieurs dimensions (locale et globale, bien-être et performance, fidélisation et innovation).

À travers cette feuille de route ambitieuse, nous sommes aujourd'hui déterminés à faire du groupe Obiz © LA référence incontournable en matière de fidélisation clients et collaborateurs, au service de leur bien-être et de leur pouvoir d'achat ! »

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2024, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 125 M€ M€ en croissance soutenue de +50%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

