OBIZ : Obiz(C) : Grand Prix de l'hyper-croissance rentable et continue, à l'occasion du Concours des Meilleurs franchisés et partenaires de France

Lauréat pour la 8 ème année consécutive du Concours de l'IREF

Une reconnaissance pour les entrepreneurs prospérant dans un contexte économique tendu

Concours organisé sous le haut parrainage du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté numérique et de CCI France

Mise en avant du modèle de l'offre Merciz ©

Lyon, le 15 novembre 2023 – 18h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce avoir reçu le « Grand Prix de l'hyper-croissance rentable et continue » à l'occasion de la 36 ème édition du Concours des Meilleurs franchisés & partenaires de France, trophées de référence du monde de la franchise du commerce organisé indépendant.

Le concours des Meilleurs franchisés & partenaires de France est organisé chaque année depuis 1987 par l'Institut Européen des Réseaux de Franchise (IREF). Ce concours met l'accent sur les nouveaux défis du commerce organisé indépendant , dont la transition vers le commerce 4.0, et récompense depuis plus de trois décennies des figures emblématiques du monde du commerce organisé et associé.

Cette année, les experts de l'IREF ont mis en avant des franchisés, partenaires et dirigeants de réseaux qui se sont distingués par leur dynamisme , leur performance économique ou leur engagement au sein de leurs réseaux . Dans un environnement économique particulièrement difficile , l'IREF a tenu à renouveler son engagement envers les réseaux du commerce organisé et associé qui non seulement survivent, mais prospèrent dans ce contexte par leur résilience et leur esprit d'innovation .

La cérémonie de cette 36 ème édition, organisée sous le parrainage du Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, s'est déroulée en présentiel et en digital le 13 novembre 2023 au Studio Gabriel à Paris.

Plus d'une soixantaine de lauréats issus du tissu économique français et international se sont vu remettre ces trophées soulignant leur contribution à la vie du réseau , l' impact local , l' innovation et le service au consommateur .

Le jury du concours des Meilleurs franchisés & partenaire de France, constitué de professionnels du monde économique, sous la présidence de Alain Di Crescenzo, Président de CCI France, a remis à Obiz © le Grand Prix de l'hyper-croissance rentable et continue .

Obiz © s'est fixé pour mission d'accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, grâce à ses solutions technologiques, tout en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale. Obiz © est fier d'être une entreprise Tech qui fait du Bien !

Mise en avant du modèle de Merciz © : l'offre de réseau de franchises destinée aux organisations de proximité

L'attribution de ce Grand Prix à Obiz © met la lumière sur Merciz © , le programme B2B visant à permettre à des partenaires locaux (commerçants, restaurateurs, collectivités, etc.) de faire bénéficier leurs clients de mini-programmes relationnels personnalisés.

Le développement de Merciz © , assuré par la force commerciale du groupe Obiz © d'une part, et par le lancement d'un réseau dédié de franchisés d'autre part, donne aux franchisés l'opportunité de commercialiser les offres de services d'Obiz © auprès de cibles de clientèle locale.

En outre, en proposant à son réseau de franchisés la puissance marketing de la plateforme Loyalty Operator du Groupe Obiz © fait le pari d'une offre numérique qui lui donnera une avance compétitive pour se démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de le rejoindre dans son réseau de franchisés.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

