OBIZ : Obiz(C) conclut un protocole d'accord en vue de l'acquisition d'une plateforme d'e-billetterie leader dans son secteur

Renforcement d'un partenariat exclusif pluriannuel et stratégique

Elargissement de la palette d' offres d ' Obiz © et de son spectre de clients et de partenaires

et de son spectre de clients et de partenaires Une nouvelle dimension et de nouvelles ambitions pour le Groupe post réalisation de cette acquisition : objectifs de 70 M€ de chiffre d'affaires, 10 M€ de marge brute et 3 M€ d'EBITDA sur une base proforma 2023

Lyon, le 20 mars 2023 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ®

à Paris, annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition (sous conditions suspensives) d'une plateforme de e-billetterie leader dans son secteur.

Une offre de e-billetterie personnalisable

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe et afin de renforcer ses positions sur un marché français et européen de la fidélisation en forte croissance, Obiz © souhaite acquérir la totalité des titres de cette plateforme d'e-billetterie et de solutions digitales. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord en vue de la réalisation de cette opération, qui reste soumise à la levée de conditions suspensives.

À travers une plateforme web, mais également via des applications iOS et Android, l'entreprise propose plus de 100 000 offres de loisir à prix réduits auprès de grandes enseignes, mais également des offres locales grâce à la géolocalisation, permettant d'accéder à des loisirs, du sport et de la culture, à proximité et à tarifs réduits.

Le rapprochement des deux entreprises et la mutualisation de leurs expertises visent à donner naissance à un acteur majeur français de la fidélisation , avec d'importantes synergies à la clé.

En intégrant ce vaste catalogue, Obiz © élargira son offre de promotions exclusives auprès d'une clientèle encore plus vaste et diversifiée.

L'ensemble pourra également tirer parti d'un large potentiel de cross-selling (ventes croisées). Le nouvel ensemble bénéficiera également d'une force de frappe en matière d'achats encore plus importante sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduits.

Une nouvelle dimension et de nouvelles ambitions pour le Groupe Obiz ©

Sur une base proforma, à l'issue de cette acquisition, le Groupe Obiz © pourrait ambitionner de réaliser de l'ordre de 70 M€ de chiffre d'affaires accompagné d'une marge brute voisine de 10 M € et d'un EBITDA de 3 M € en 2023.

Modalités de l 'opération

L'opération (sous conditions suspensives) se traduirait par l'acquisition par Obiz © de 100% du capital de la cible.

Les fondateurs de l'entreprise accompagneraient l'acquisition, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein du Groupe Obiz © et d'assurer la pérennité des contrats existants tout en conservant l'ADN de l'entreprise.

Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz © , commente : « Déjà partenaires depuis de nombreuses années, l'expérience et le savoir-faire des équipes de cette société permettraient au Groupe Obiz © de proposer le meilleur des contenus en formant, ensemble, le plus important réseau de distribution français d'offres de loisirs, de sport et de culture, avec d ' importantes synergies pour renforcer notre statut d'acteur majeur français de la fidélisation. Le sujet de la préservation du pouvoir d'achat et du soutien de l'emploi est l'une des missions fixées par les équipes d'Obiz © et je suis ravi de poursuivre la collaboration avec les fondateurs dans une dynamique Tech For Good qui est au cœur de ce rapprochement stratégique. »

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWdpachvY2uZynBslpWbZ5Zla2iVlWGUZpOYk5ecap6UaZ+UnZqWmJrJZnBpnmxu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78978-obiz_cp_projet_acquisition_x_20032023-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com