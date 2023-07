OBIZ : Obiz(C) annonce l'initiation de couverture de son titre par In Extenso Finance

Recommandation à l'Achat fort du titre Obiz ©

Objectif de cours à 12,10 €, soit un potentiel de hausse de +130%

Lyon, le 5 juillet 2023 – 18h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce l'initiation de couverture de son titre par In Extenso Finance, société d'ingénierie financière de référence sur le marché français, dédiée aux entreprises en croissance.

In Extenso Finance a entamé le suivi du titre d'Obiz © avec une étude intitulée « Croissance, récurrence & rentabilité », publiée le 5 juillet 2023, dans laquelle In Extenso Finance recommande à l' Achat Fort le titre, avec un objectif de cours de 12,1 € , soit un potentiel de croissance significatif de +130% par rapport au cours de clôture du 4 juillet 2023.

Cette couverture du titre d'Obiz © vient renforcer la visibilité de la société auprès des investisseurs institutionnels et individuels.

L'initiation de couverture est consultable sur le site internet d'In Extenso Finance , ainsi que sur l'Espace Investisseurs du site d'Obiz © , rubrique Documents financiers.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© (constitué d'Obiz©, Adelya© et SLD) conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

