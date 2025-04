OBIZ : Obiz(C) ajuste son objectif d'EBITDA au titre de l'exercice 2024 et confirme ses ambitions à horizon 2027

Lyon, le 1 er avril 2025 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, a décidé d'ajuster son objectif d'EBITDA [1] pour l'exercice 2024.

Après trois années de forte croissance, ponctuées par trois acquisitions, qui ont permis au groupe Obiz © d'asseoir sa position sur ses marchés tout en renforçant son statut d'entreprise à mission, Obiz © constate une évolution de ses mix prix et activités au sein de l'activité de Boutiques

e-commerce.

Après une année 2023 marquée par des tensions inflationnistes, des partenaires majeurs de billetterie d'Obiz © ont procédé en 2024 à des ajustements tarifaires, pénalisant les marges de l'activité Boutiques e-commerce. Des mesures tarifaires correctrices ont été prises par Obiz © afin de répercuter ces évolutions de prix d'achat des billets en 2025.

Au regard de ces éléments, l'EBITDA de l'exercice 2024 n'atteindra pas l'objectif de 3,5 M€ fixé initialement, et devrait se situer en deçà du niveau de 2023. Les procédures d'audit des comptes annuels 2024 sont actuellement en cours. Les comptes annuels 2024 seront publiés le 29 avril 2025 (22 avril 2025 initialement), après la clôture des marchés d'Euronext.

Equinoxe 2027 : confirmation des ambitions d'Obiz © à moyen terme

Ces évolutions des mix au sein de l'activité Boutiques e-commerce, qui ont pénalisé la performance opérationnelle en 2024, ne remettent aucunement en cause les objectifs moyen terme d'Obiz © et les ambitions formulées fin janvier dans le cadre du plan stratégique Equinoxe 2027. La confiance d'Obiz © dans l'atteinte de ses objectifs 2027 s'appuie notamment sur une bonne performance commerciale de l'activité Programmes relationnels et affinitaires en 2024 (Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, etc.) et des partenariats conclus (Sportyneo, Mile, etc.) qui produiront leurs effets en 2025 et au-delà.

Obiz © réitère ainsi son objectif d'atteindre 7 M€ d'EBITDA à horizon 2027 et d'accroître sa génération de cash-flow , en mettant l'accent sur l'optimisation des charges opérationnelles et sur la bonne gestion du cycle d'exploitation des activités afin de réduire l'endettement financier.

Dans le cadre du nouveau plan stratégique Equinoxe 2027, Obiz © a lancé fin 2024 des investissements technologiques visant à harmoniser le système d'information (ERP) au sein du Groupe consécutivement aux différentes acquisitions réalisées, et renforcer ainsi le pilotage opérationnel et l'agilité financière.

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2024, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 125 M€ M€ en croissance soutenue de +50%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).