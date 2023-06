OBIZ : Large succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour financer l'acquisition de la société SLD

Montant demandé : 9,7 M€ , 1,4 fois supérieur à l'offre initiale de 7,0 M€

Lyon, le 23 juin 2023 – 18h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, a le plaisir d'annoncer le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 9 au 20 juin 2023.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS s'est inscrite dans le cadre du financement de l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion (SLD), éditeur français de solutions innovantes (API, plateformes SaaS) dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises permettant de donner accès aux loisirs, au sport et à la culture, sans contraintes et à tarifs réduits.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © , déclare à cette occasion :

« Nous sommes très heureux du très large succès de cette augmentation de capital pour laquelle nous avons reçu une demande 1,4 fois supérieure au montant initial proposé. Cela représente une étape primordiale dans le cadre de notre projet de rapprochement avec SLD qui vise à donner naissance à un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des collaborateurs. Je tiens à cette occasion à remercier tous nos actionnaires, institutionnels et individuels, et les nouveaux investisseurs, qui ont choisi de s'associer à Obiz © en participant au vif succès de cette opération.

Obiz © , accompagné d'Adelya © , dispose d'une feuille de route claire, de compétences humaines clés et de moyens financiers renforcés pour entrer dans une nouvelle dimension et devenir un acteur de poids sur ses marchés, tout en remplissant pleinement ses objectifs d'entreprise à mission : accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale. »

Un montant total demandé de 9,7 M€, 1,4 fois supérieur à l'offre

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l'objet d'une demande globale de 1 945 603 actions au prix unitaire de 4,96 € [1] , représentant un taux de sursouscription de 137% et un montant total demandé de 9 650 190,88€. Ce montant ne tient pas compte de l'engagement de garantie de 2,0 M€ de la part de la société d'investissement Vatel Capital préalablement au lancement de l'augmentation de capital qui ne sera pas appelé.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 1 265 676 actions, soit un taux d'exercice des DPS élevé de 90%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 405 470 actions, et la demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est élevée à 274 457 actions.

Pour rappel, l'Opération bénéficiait, préalablement à son lancement, d'engagements de souscription et de garantie garantissant 100% du montant brut (hors exercice de la clause d'extension), dont 4,1 M€ [2] du fondateur et Président - Directeur général d'Obiz © Brice Chambard, à travers sa holding patrimoniale OBI-ONE. L'engagement de Brice Chambard dans cette Opération témoigne du parfait alignement des intérêts du dirigeant avec ceux des actionnaires et de sa confiance dans la réussite de ce projet de rapprochement.

Au regard de la forte demande de titres dans le cadre de cette augmentation de capital, le Conseil d'administration Obiz © a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 199 027 actions supplémentaires, portant ainsi le nombre de titres offerts à 1 612 903 titres, représentant un montant total levé de 7 999 998,88 €.

En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 347 227 actions, qui seront réparties selon un coefficient de 1,61373003, calculé sur le nombre de DPS présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible, sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.

Compte tenu de la forte demande des actionnaires d'Obiz © à titre irréductible et réductible, les engagements de souscription des dirigeants de SLD, Frédéric Colpart et Julien Matéo, qui s'étaient engagés à réinvestir une partie du prix de cession (à hauteur de 0,9 M€), ne pourront pas être alloués. Ces derniers ont toutefois pleinement confirmé leur engagement et leur mobilisation aux cotés de Brice Chambard et de toute l'équipe dirigeante du Groupe afin de contribuer à la réussite du rapprochement entre SLD et Obiz © et au développement des synergies du nouvel ensemble.

À l'issue du règlement livraison, qui aura lieu le 27 juin 2023, le capital social d'Obiz © sera constitué de 5 854 532 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth ® à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0014003711 – code mnémonique : ALBIZ), et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital d'Obiz © préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci sera portée à 0,72%.

Cette Opération n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Répartition du capital à l'issue de l'Opération avec exercice intégral de la clause d'extension

Actionnaires Au 27 juin 2023, à l'issue du règlement-livraison

(après réalisation le 16 juin 2023 de l'apport de la majeure partie des titres Obiz © détenus par Brice Chambard en direct à la société OBI-ONE) Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques % des droits de vote OBI-ONE 3 014 531 51,49% 3 014 531 47,74% Brice Chambard 460 000 7,86% 920 000 14,57% Sous-total Fondateur 3 474 531 59,35% 3 934 531 62,31% Public 2 362 764 40,36% 2 362 764 37,42% Auto-contrôle 17 237 0,29% 17 237 0,27% TOTAL 5 854 532 100,00% 6 314 532 100,00%

Consécutivement à l'opération d'apport, réalisée le 16 juin 2023, de la majeure partie des titres Obiz © détenus par Brice Chambard directement [3] à la société OBI-ONE dont il a et conserve le contrôle exclusif, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a octroyé, par décision en date du 21 juin 2023, à la société OBI-ONE une dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique d'achat portant sur les actions d'Obiz © , sur le fondement des articles 234-9 6° et 234-9 7° de son règlement général.

Projet de rapprochement avec SLD : naissance d'un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des salariés

Pour rappel, le Groupe Obiz © et SLD ont signé, le 20 mars 2023, un protocole d'accord portant sur le rapprochement entre les deux entités.

Cette acquisition permettrait au Groupe Obiz © d'élargir sa palette d'offres et son spectre de clients et de partenaires, formant ainsi avec SLD un réseau français incontournable de distribution d'offres de loisirs, avec d'importantes synergies à la clé.

Outre ces opportunités de développement importantes, l'ensemble constitué du Groupe Obiz © et de SLD franchirait un nouveau cap de croissance et pourrait ambitionner de réaliser, sur une base pro forma, un chiffre d'affaires à minima de 70 M€ , accompagné d'une marge brute de 10 M€ et d'un EBITDA de 3 M€ en année pleine sur 2023 , situant ainsi le Groupe en avance sur ses objectifs 2025.

Ce rapprochement porterait sur l'acquisition de 100% des titres de la société SLD par Obiz © .

Cette acquisition serait financée par les fonds levés à travers cette augmentation de capital (8 M€), par de nouveaux emprunts bancaires d'un montant de 6,5 M€ souscrits pour l'occasion, et sur la trésorerie disponible d'Obiz © .

SLD serait consolidée dans les comptes d'Obiz © à compter du 1 er juillet 2023.

Facteurs de risque

Les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont exposés dans son rapport annuel 2022 disponible sur le site internet de la Société ( www.obiz-concept.fr ), espace Investisseurs, section Documents financiers.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Prospectus

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article

211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), l'Opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.

Partenaires de l'Opération

TP ICAP LAMY LEXEL OGMA Capital Partners ACTUS finance et communication Chef de File et

Teneur de Livre Conseil juridique Conseil en fusions-acquisitions Communication financière

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] représentant une décote faciale de 14,2% par rapport au cours de clôture de l'action Obiz © le 2 juin 2023 (5,78 €)

[2] à travers l'exercice de 2 479 836 droits préférentiels de souscription.

[3] à l'exception de 460 000 actions Obiz © qu'il continuera de détenir directement

