OBIZ : Forte dynamique en 2023 : 83,1 M EUR de chiffre d'affaires, en croissance de +108% au-delà de l'objectif annuel - Objectifs financiers 2023 confirmés et plus de +50% de croissance visée en 2024

Lyon, le 31 janvier 2024 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023.

En M€ - Données non auditées 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires annuel 40,0 83,1 +108% dont Programmes relationnels et affinitaires 4,4 [1] 6,4 +47% dont Boutiques e-commerce 35,6 1 76,7 +115%

La société Adelya © est consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er mai 2022 et la société Ski Loisirs DIffusion depuis le 1 er juillet 2023.

Niveau d'activité record en 2023, en croissance totale de +108%, supérieur à l'objectif

À l'issue de l'exercice 2023, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 83,1 M€ ,

en croissance soutenue de +108% par rapport à l'exercice 2022, supérieur à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 M€ que s'était fixé la société.

Pour rappel, le groupe Obiz © a bénéficié de l'apport de la société Ski Loisirs Diffusion, consolidée depuis le 1 er juillet 2023, et la société Adelya © , consolidée depuis le 1 er mai 2022. À périmètre constant, Obiz © a affiché une solide croissance organique de +13% .

Cette forte dynamique de l'activité est le fruit du développement très soutenu à la fois de l'activité Programmes relationnels et affinitaires , mais également de l'activité Boutiques e-commerce.

Avec plus de 31 nouveaux programmes pluriannuels remportés au cours de l'exercice (dont La Poste, Adecco, Cogedim, Michelin, etc.), vs. un objectif annuel de 25 nouveaux programmes, l'activité Programmes relationnels et affinitaires, a affiché un chiffre d'affaires en croissance de +47% par rapport à l'exercice 2022. Cette activité historique d'Obiz © , qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnements pluriannuels, est la principale contributrice à la marge brute du groupe.

L'activité Boutiques e-commerce, dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur, a quant à elle marqué un accroissement soutenu de +115%, tout en bénéficiant d'une force de frappe en matière d'achats plus importante en 2023 sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduits.

Poursuite de l'élargissement du réseau commercial du groupe Obiz ©

Toujours soucieux d'impacter positivement le pouvoir d'achat et le bien-être des consommateurs, Obiz © a poursuivi l'élargissement de son réseau commercial, constitué désormais de 55 000 partenaires en 2023 (contre 45 500 un an plus tôt et 38 000 en 2021), dont les grandes enseignes préférées des consommateurs (Amazon, Fnac Darty, Sephora, etc.). Cette évolution continue confirme l'intérêt croissant des commerces locaux, des grandes enseignes françaises et des marques internationales à rejoindre le réseau du groupe.

Dans cette optique, Obiz © entend poursuivre en 2024 ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme : accroître le nombre de Programmes relationnels et affinitaires, s'étendre à l'international, augmenter la monétisation des Boutiques e-commerce et développer de nouveaux profils par abonnements.

Confirmation des objectifs financiers 2023 – Plus de 50% de croissance visée en 2024

L'année 2023 a été marquée par une activité record, avec un volume d'affaires qui a plus que doublé, au-delà de l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 75 M€, assorti d'un fort développement des deux activités ainsi que d'une nouvelle opération de croissance externe stratégique.

Compte tenu de cette solide performance, Obiz © est confiant vis-à-vis de l'atteinte de ses objectifs financiers 2023, à savoir :

Fort des très bonnes perspectives de croissance dans les mois à venir, Obiz © annonce viser en 2024 un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€, soit à minima +50% de croissance par rapport à l'exercice 2023.

Obiz © vise également de poursuivre la croissance de sa marge brute et de son EBITDA en 2024 et fera part de ses objectifs concernant ces deux indicateurs le 17 avril 2024, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023.

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz © commente : « Obiz © a réalisé une année 2023 de haut vol, avec à la clé une croissance de l'activité exceptionnelle. Je tiens à cette occasion à remercier et à féliciter toutes les équipes du Groupe pour leur contribution à ce succès. Nous avons démontré notre capacité à surmonter les défis macroéconomiques actuels et à atteindre de nouveaux sommets, ce qui prouve la solidité du modèle d'Obiz © et son dévouement au service de la mission qu'on s'est imposée : impacter positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale.

Je tiens également à remercier nos clients, nos partenaires et toutes nos parties prenantes pour leur confiance depuis le début de l'aventure, et également ceux qui nous ont rejoint en cours de route.

Finalement, je tiens à exprimer ma gratitude envers nos actionnaires pour leur soutien continu, et les assurer que nous sommes optimistes quant à la répercussion de cette croissance soutenue sur nos résultats. L'année 2023 n'est que le début du chemin vers de nouveaux horizons de croissance soutenue et rentable ! »

Agenda financier 2024

Résultats annuels 2023 17 avril 2024

Chiffre d'affaires semestriel 2024 25 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 15 octobre 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 29 janvier 2025

Résultats annuels 2024 21 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.f r

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] Les revenus des activités « Programmes relationnels et affinitaires » et « Boutiques e-commerce » différent légèrement de ceux communiqués en janvier 2023 lors de la publication du chiffre d'affaires 2022 (respectivement 4,4 M€ et 35,6 M€ vs. 5,2 M€ et 34,8 M€), sans pour autant changer le chiffre d'affaires global, compte tenu de la comptabilisation d'une partie de l'activité e-commerce d'Adelya © en Programmes relationnels et affinitaires lors de sa consolidation en 2022.