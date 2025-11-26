Obiz : Fin d’année dynamique pour le e-commerce

Publication du CA annuel 2025 (3T)
Hier soir, Obiz a dévoilé son chiffre d’affaires pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel ce dernier ne compte que trois trimestres en raison d’une réorganisation des dates de clôture d’exercice décidée par le groupe courant 2025. Ainsi, les revenus 2025 atteignent 98,5 M€, en progression de +17% par rapport aux neuf premiers mois de 2024.
Perspective
Les performances de l’exercice 2025 devraient refléter l’impact temporairement défavorable lié au déploiement des mesures opérationnelles, dont les bénéfices sur l’efficacité et la rentabilité ne sont anticipés qu’à partir du premier semestre 2025/26. Parallèlement, le Groupe a entamé une restructuration de sa dette afin de réallouer plus efficacement ses flux de trésorerie au soutien de la trajectoire stratégique Equinoxe 2027.
De notre côté nous maintenons notre prévisions d’EBITDA 2025 à 0,4 M€.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Notre objectif de cours est également maintenu à 6,0€.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer