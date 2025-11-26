 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 045,54
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Obiz : Fin d’année dynamique pour le e-commerce
information fournie par EuroLand Corporate 26/11/2025 à 08:52

Publication du CA annuel 2025 (3T)


Hier soir, Obiz a dévoilé son chiffre d’affaires pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel ce dernier ne compte que trois trimestres en raison d’une réorganisation des dates de clôture d’exercice décidée par le groupe courant 2025. Ainsi, les revenus 2025 atteignent 98,5 M€, en progression de +17% par rapport aux neuf premiers mois de 2024.


Perspective


Les performances de l’exercice 2025 devraient refléter l’impact temporairement défavorable lié au déploiement des mesures opérationnelles, dont les bénéfices sur l’efficacité et la rentabilité ne sont anticipés qu’à partir du premier semestre 2025/26. Parallèlement, le Groupe a entamé une restructuration de sa dette afin de réallouer plus efficacement ses flux de trésorerie au soutien de la trajectoire stratégique Equinoxe 2027.


De notre côté nous maintenons notre prévisions d’EBITDA 2025 à 0,4 M€.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Notre objectif de cours est également maintenu à 6,0€.

Valeurs associées

OBIZ
2,4200 EUR Euronext Paris +2,11%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 26/11/2025 à 08:52:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank