Obiz en croissance annuelle de 17%

(AOF) - Obiz annonce un chiffre d'affaires consolidé de 98,5 millions d'euros, à l'issue de l'exercice 2025 (d'une durée exceptionnelle de 9 mois), en croissance de 17%. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires de la plateforme digitale de marketing relationnel s'inscrit en hausse de 16%. "Au cours de l'exercice 2025, le groupe a intensifié la mise en œuvre d'un plan d'actions opérationnel destiné à adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du groupe et renforcer la maîtrise des coûts", précise la société.

En parallèle, Obiz a engagé un travail de restructuration de sa dette, afin de lui permettre de réorienter ses flux de trésorerie vers l'accélération du plan stratégique Equinoxe 2027.

Pour accompagner la nouvelle phase de développement du groupe, Obiz annonce la nomination de Laurent Bourgeois en qualité de directeur du développement. Il aura pour mission de structurer et accélérer les leviers de croissance, de renforcer la cohérence stratégique des activités et d'accompagner l'optimisation des performances de l'ensemble des entités du groupe afin d'améliorer la rentabilité.

Par ailleurs, la société annonce le départ de Julien Matéo de ses fonctions de directeur général adjoint d'Obiz et de directeur général de Ski Loisirs Diffusion.

Obiz publiera, le 29 janvier 2026, ses résultats annuels 2025 (au 30 septembre 2025).

AOF - EN SAVOIR PLUS