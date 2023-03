OBIZ : Doublement des flux financiers gérés par Adelya(C), filiale d'Obiz(C) en 2022 : les enseignes accélèrent leur stratégie de fidélisation client !

1,5 milliard d'euros de volume de transactions géré sur la plateforme Loyalty Operator d'Adelya © , vs. 650 millions d'euros en 2021

Lyon, le 7 mars 2023 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce que sa filiale Adelya © , spécialisée dans la fidélisation et la relation clients, a enregistré une forte croissance de ses flux financiers sous gestion, à travers la plateforme SaaS Loyalty Operator.

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes, les entreprises de tous les secteurs d'activité investissent pour accélérer leur stratégie de fidélisation client .

Dans ce contexte, le groupe Obiz © , à travers Adelya, poursuit sa croissance au niveau national et international en apportant à ces entreprises un modèle d'abonnement simple pour développer et pérenniser leur chiffre d'affaires avec leurs clients fidèles.

À ce titre, le groupe Obiz © constate en 2022 une forte accélération du volume de transactions gérées en mode SaaS (Software as a Service) par la plateforme Loyalty Operator . L'ensemble des achats impactant les programmes de fidélité ont ainsi plus que doublé en passant de plus de 650 M€ en 2021 à 1,5 Md€ en 2022 .

La plateforme web Loyalty Operator d'Adelya © est déployée dans plus de 18 000 points de ventes à fin 2022 pour animer 18 millions de consommateurs autour de concepts innovants de Pass Commerce, Pass Tourisme, Cartes de fidélité, Cartes Cadeaux, etc.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

