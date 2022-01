OBIZ : Dépassement de l'objectif de croissance 2021 : +135% de croissance organique désormais attendue

Poursuite d'une activité e-commerce extrêmement soutenue au mois de décembre 2021, portée par les fêtes de fin d'année

Lyon, le 6 janvier 2022 – 18h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, fait état d'une activité extrêmement soutenue au 4 ème trimestre 2021, portée notamment par le dynamisme de ses Boutiques e-commerce et les nombreux achats de cartes cadeaux pendant le mois de décembre en prévision des fêtes de fin d'année.

Au regard de cette forte activité sur la fin de l'exercice, la société s'attend une nouvelle fois à dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel et anticipe désormais une croissance de plus de 135% en 2021 , contre près de 90% jusqu'alors visé.

Le chiffre d'affaires annuel consolidé 2021, qui sera communiqué le 4 février 2022 (donnée non auditée), devrait ainsi s'établir à plus de 36 M€ , contre un objectif relevé à plus de 29 M€ le 1 er décembre 2021 et 21 M€ initialement annoncés lors de l'introduction en Bourse de la société en avril 2021 (rappel : 15,4 M€ de chiffre d'affaires consolidé réalisé en 2020).

Cet exercice 2021 particulièrement dynamique positionne désormais Obiz © en avance sur son objectif de chiffre d'affaires visé dans le cadre du plan stratégique 2025 : 50 M€, hors éventuelles opérations de croissance externe.

Obiz © entend poursuivre un développement dynamique en 2022, s'appuyant sur ses axes stratégiques : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international, monétisation des boutiques e-commerce et lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients.

Plusieurs discussions sont également en cours en vue de concrétiser une ou plusieurs opérations de croissance externe en 2022.

Agenda financier 2021

Chiffre d'affaires annuel 2021 4 février 2022

Résultats annuels 2021 13 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 43 experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%. En 2021, Obiz © a annoncé viser un chiffre d'affaires de plus de 36 M€, soit une progression de plus de 135% sur l'exercice.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

