OBIZ : Chiffre d'affaires 2022 de 40,0 M EUR en croissance de +8%, dont +93% sur les Programmes relationnels et affinitaires - Progression attendue du taux de marge brute et de l'EBITDA en 2022

§ Signature de 40 nouveaux programmes en 2022 (vs. 7 en 2021)

§ Taux de marge brute attendu au-delà de 13% en 2022 , contre un objectif de 10% à 13% (vs. 7,3% en 2021)

§ Objectif d'EBITDA 2022 supérieur à celui de 2021 (351 K€) , contre un EBITDA positif visé initialement

Lyon, le 30 janvier 2023 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022.

En M€ - Données non auditées 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires annuel 36,9 40,0 +8% dont Programmes relationnels et affinitaires 2,7 5,2 +93% dont Boutiques e-commerce 34,2 34,8 +2%

La société Adelya est consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er mai 2022 au sein de l'activité Programmes relationnels et affinitaires

Chiffre d'affaires de 40,0 M€ en 2022 en croissance de +8%

À l'issue de l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 40,0 M€,

en croissance +8% par rapport à l'exercice 2021. Adelya © , consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er mai 2022, a contribué à ce chiffre d'affaires à hauteur de 1,8 M€ sur 8 mois.

À périmètre constant, la croissance organique d'Obiz © s'est élevée à +4%. Sur une base proforma

(en intégrant la société Adelya © sur l'ensemble de l'exercice), le chiffre d'affaires 2022 s'élève à 40,9 M€.

Cette progression du chiffre d'affaires est principalement le fruit du développement très soutenu de l'activité Programmes relationnels et affinitaires , activité historique d'Obiz © , avec le gain de 40 nouveaux programmes pluriannuels au cours de l'exercice. Renforcée par les synergies avec Adelya © , l'activité Programmes relationnels et affinitaires, dont le modèle génère des marges structurellement élevées , s'est inscrite en forte croissance de +93% sur l'année (+30% à périmètre constant).

Cette activité, qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnement comparable à celui d'un éditeur de logiciel, contribue pour l'essentiel à la marge brute d'Obiz © .

L'activité Boutiques e-commerce , qui génère une marge brute comparable à celle d'un revendeur, est restée quasi-stable sur l'exercice (+2%), freinée par un effet de base défavorable au 4 ème trimestre 2022 (le 4 ème trimestre 2021 avait enregistré une très forte croissance avec la reprise des ventes de billetterie post pandémie).

En parallèle, Obiz © a poursuivi l'élargissement de son réseau commercial, passé de 38 000 à plus de 45 500 partenaires en un an, dont les grandes enseignes préférées des consommateurs (Amazon, Fnac Darty, Sephora, etc.). Cette évolution, renforcée par l'apport d'Adelya © , confirme l'intérêt croissant d'enseignes françaises et internationales à rejoindre le réseau du groupe Obiz © , afin d'impacter positivement le pouvoir d'achat et le bien-être des bénéficiaires des programmes relationnels et affinitaires.

Dépassement attendu des objectifs 2022 de marge brute et d'EBITDA 1

Porté par la forte croissance de son activité Programmes relationnels et affinitaires structurellement plus rentable et l'intégration d'Adelya © , le groupe Obiz © devrait faire état, lors de la publication de ses résultats annuels 2022 en avril prochain, d'un taux de marge brute supérieur à 13% , au-delà de l'objectif de 10% à 13% initialement prévu (contre 7,3% en 2021).

Obiz © devrait également faire part d'un EBITDA [1] 2022 supérieur à celui de l'exercice précédent (351 K€), contre un EBITDA positif initialement visé, témoignant de charges opérationnelles contenues et de la poursuite des investissements technologiques et commerciaux.

Obiz © entend poursuivre en 2023 ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme dans le cadre de son plan stratégique 2025 :

Poursuite de l'accroissement du nombre de programmes relationnels et affinitaires , à un rythme de 20 à 25 nouveaux programmes par an ;

, à un rythme de 20 à 25 nouveaux programmes par an ; Accélération à l'international par croissance organique et croissance externe ;

par croissance organique et croissance externe ; Développement de la monétisation des boutiques e-commerce , en basculant d'un modèle Freemium à un modèle Premium par abonnement ;

, en basculant d'un modèle Freemium à un modèle Premium par abonnement ; Lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires locaux), à l'image du nouveau programme B2B Merciz © lancé en 2022.

Obiz © fera état de ses objectifs annuels 2023 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2022.

Agenda financier 2023

Résultats annuels 2022 12 avril 2023

Chiffre d'affaires semestriel 2023 26 juillet 2023

Résultats semestriels 2023 9 octobre 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 31 janvier 2024

Résultats annuels 2023 10 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€.

Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78269-obiz_cp_ca_2022_30012023.pdf

