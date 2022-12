OBIZ : Cession d'actions Obiz(C) par l'actionnaire majoritaire M. Brice Chambard - Entrée au capital de la Maison Bocuse

NE PAS PUBLIER, DISTRIBUER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS DANS LEQUEL IL SERAIT INTERDIT DE LE FAIRE

Lyon, le 14 décembre 2022 à 8h00 – M. Brice Chambard, fondateur & Président du Conseil d'administration et actionnaire majoritaire de Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce ce jour avoir cédé 117,994 actions Obiz © , représentant environ 2,78% du capital de la société, auprès d'investisseurs institutionnels et de Maison Bocuse.

Cette opération a été réalisée au prix de 6,30€ par action, soit une décote limitée de 2,2% par rapport au cours de clôture de l'action Obiz © à l'issue de la séance de Bourse du 13 décembre 2022, soit 6,44 €.

Cette opération patrimoniale permet d'élargir le flottant d'Obiz© porté à 37,79%, et va contribuer à accroître la liquidité du titre sur le marché Euronext Growth à Paris.

A l'issue de cette opération, Brice Chambard conserve directement et indirectement (via sa holding patrimoniale Obi-one) la majorité du capital d'Obiz © , avec 62,21% du capital et 71,32% des droits de vote.

Le règlement-livraison de l'opération est prévu le 16 décembre 2022.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

