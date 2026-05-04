Obiz : Bonne entame

Publication du chiffre d’affaires S1 2026
Obiz a dévoilé son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2025/2026. Ce dernier est ressorti en hausse de +9% à 70,3 M€ et a confirmé la bonne dynamique du groupe sur la trajectoire de ses revenus.
Perspectives
Concernant les perspectives, le groupe a indiqué anticiper un retour à un EBITDA positif dès le S1 2025/26, porté par la montée en puissance du plan d’économies engagé depuis plusieurs mois. Celui-ci repose notamment sur la mutualisation des ressources, l’automatisation accrue des processus ainsi que l’optimisation du besoin en fonds de roulement et du pricing power. Obiz a également confirmé ses objectifs du plan stratégique Equinoxe 2027, visant un EBITDA de 7 M€ à horizon 2027, avec une amélioration progressive de la rentabilité et de la génération de cashflow. Le management s’est montré confiant quant à la capacité du groupe à poursuivre le redressement de ses performances opérationnelles au cours de l’exercice 2025/26.
De notre côté, nous maintenons notre estimation de CA 2026-2026e à 152,3 M€ ainsi qu’un EBITDA 2025-2026e positif de 3,1 M€. Ce dernier traduit une marge d’EBITDA de 2,1% pour 2025-2026e.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours à 3,7€ (54,2% d’upside).
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