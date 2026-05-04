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Obiz : Bonne entame
information fournie par EuroLand Corporate 04/05/2026 à 09:37

Publication du chiffre d’affaires S1 2026


Obiz a dévoilé son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2025/2026. Ce dernier est ressorti en hausse de +9% à 70,3 M€ et a confirmé la bonne dynamique du groupe sur la trajectoire de ses revenus.


Perspectives


Concernant les perspectives, le groupe a indiqué anticiper un retour à un EBITDA positif dès le S1 2025/26, porté par la montée en puissance du plan d’économies engagé depuis plusieurs mois. Celui-ci repose notamment sur la mutualisation des ressources, l’automatisation accrue des processus ainsi que l’optimisation du besoin en fonds de roulement et du pricing power. Obiz a également confirmé ses objectifs du plan stratégique Equinoxe 2027, visant un EBITDA de 7 M€ à horizon 2027, avec une amélioration progressive de la rentabilité et de la génération de cashflow. Le management s’est montré confiant quant à la capacité du groupe à poursuivre le redressement de ses performances opérationnelles au cours de l’exercice 2025/26.


De notre côté, nous maintenons notre estimation de CA 2026-2026e à 152,3 M€ ainsi qu’un EBITDA 2025-2026e positif de 3,1 M€. Ce dernier traduit une marge d’EBITDA de 2,1% pour 2025-2026e.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours à 3,7€ (54,2% d’upside).

Valeurs associées

OBIZ
2,5000 EUR Euronext Paris +4,17%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 09:37:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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