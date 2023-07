OBIZ : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Lyon, le 7 juillet 2023 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 21 664

Solde en espèces : 129 986,32 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 43 975 titres 269 057,07 € 755 transactions VENTE 49 896 titres 312 258,82 € 701 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 27 585

Solde en espèces : 86 784,73 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

Agenda financier 2023

Chiffre d'affaires semestriel 2023 24 juillet 2023 (au lieu du 26 juillet initialement)

(au lieu du 26 juillet initialement) Résultats semestriels 2023 9 octobre 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 31 janvier 2024

Résultats annuels 2023 17 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © (constitué d'Obiz © , Adelya © et SLD) conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 755 43 975 269 057,07 701 49 896 312 258,82 02/01/2023 2 99 617,72 1 1 6,22 03/01/2023 4 416 2594,51 3 141 882,66 04/01/2023 4 348 2225,56 11 725 4633,33 05/01/2023 7 230 1465,4 0 0 0 06/01/2023 4 70 441 1 25 157,5 09/01/2023 11 654 4070,95 1 120 746,4 10/01/2023 4 117 726,2 1 10 62,2 11/01/2023 2 55 342,1 8 298 1877,07 12/01/2023 0 0 0 1 10 63,4 13/01/2023 0 0 0 9 364 2327,85 16/01/2023 1 50 318 2 13 83,2 17/01/2023 9 1034 6676,85 27 1023 6664,85 18/01/2023 6 348 2242,55 9 405 2651,9 19/01/2023 9 531 3368,29 1 89 566,04 20/01/2023 5 116 727,35 1 32 201,6 23/01/2023 4 80 499,6 5 235 1483,91 24/01/2023 3 90 562 0 0 0 25/01/2023 3 146 908,12 1 25 156 26/01/2023 4 300 1862,31 6 154 961,55 27/01/2023 3 70 437,4 0 0 0 30/01/2023 1 10 62,4 7 162 1015,37 31/01/2023 18 698 4250,75 10 1196 7053,41 01/02/2023 14 1056 6157,75 5 135 790,2 02/02/2023 0 0 0 12 1889 11351,19 03/02/2023 2 16 99,52 16 1190 7429,05 06/02/2023 9 420 2725,51 18 1312 8695,54 07/02/2023 10 887 5999,22 6 344 2361,15 08/02/2023 5 329 2260,36 12 1556 10856,21 09/02/2023 7 340 2373,4 9 689 4865,86 10/02/2023 9 540 3768,5 10 1303 9206,48 13/02/2023 8 730 5156,79 7 655 4692,09 14/02/2023 3 162 1137,24 3 150 1056 15/02/2023 5 171 1209,23 10 661 4708,83 16/02/2023 15 1413 9760,58 7 363 2568,15 17/02/2023 14 676 4543,46 5 197 1325,24 20/02/2023 3 143 958,1 14 1477 10059,11 21/02/2023 13 882 5972,55 22 2003 13945,69 22/02/2023 3 498 3390,68 10 1250 8647,75 23/02/2023 0 0 0 1 80 560 24/02/2023 17 1026 7084,94 2 159 1113 27/02/2023 2 69 461,9 4 355 2379,99 28/02/2023 3 275 1832,49 2 105 701,8 01/03/2023 3 144 959,04 2 50 334 02/03/2023 0 0 0 1 114 763,8 03/03/2023 0 0 0 1 50 335 06/03/2023 3 100 668 2 30 201 07/03/2023 0 0 0 14 1434 9738,29 08/03/2023 8 518 3520,12 6 443 3027,42 09/03/2023 5 340 2304,79 2 143 973,69 10/03/2023 14 495 3339,86 0 0 0 13/03/2023 18 727 4846,47 5 288 1948,09 14/03/2023 6 308 2028,7 0 0 0 15/03/2023 8 804 5228,41 0 0 0 16/03/2023 0 0 0 13 712 4635,62 17/03/2023 13 1250 8371,75 25 1446 9755,29 20/03/2023 7 390 2562,07 8 1026 6799,1 21/03/2023 13 560 3625,78 5 489 3193,27 22/03/2023 10 432 2762,47 2 58 373,32 23/03/2023 9 355 2217,65 2 51 319,3 24/03/2023 8 550 3389,43 3 216 1316,35 27/03/2023 3 125 755 11 495 3007,82 28/03/2023 3 315 1899,29 2 100 605 29/03/2023 2 161 968,22 8 794 4802,67 30/03/2023 0 0 0 8 399 2405,13 31/03/2023 23 1038 6168,73 0 0 0 03/04/2023 0 0 0 12 1021 6162,04 04/04/2023 6 640 3866,37 2 200 1204 05/04/2023 5 394 2363,57 1 150 903 06/04/2023 13 468 2761,2 10 427 2540,48 11/04/2023 3 41 240,44 4 221 1332,03 12/04/2023 10 1241 7223,12 0 0 0 13/04/2023 15 568 3216,13 6 330 1892,12 14/04/2023 13 846 4764,42 9 556 3151,19 17/04/2023 7 234 1310,4 8 595 3353 18/04/2023 5 169 944,34 13 1164 6612,68 19/04/2023 3 115 646,3 12 1171 6679,27 20/04/2023 4 326 1877,53 11 847 4915,23 21/04/2023 5 324 1889,6 3 246 1441,56 24/04/2023 0 0 0 7 530 3109,88 25/04/2023 5 105 622,48 8 578 3435,86 26/04/2023 0 0 0 2 89 528,66 27/04/2023 13 469 2767,29 6 776 4617,36 28/04/2023 4 125 735 5 240 1423,7 02/05/2023 10 534 3129,67 7 474 2814,71 03/05/2023 13 619 3574,23 3 54 313,2 04/05/2023 5 265 1530,4 3 190 1103,58 05/05/2023 6 189 1084,09 5 74 426,32 08/05/2023 4 118 673,96 2 159 913,84 09/05/2023 6 362 2062,93 6 363 2090,52 10/05/2023 5 212 1216,75 9 884 5162,56 11/05/2023 12 345 2015,28 6 487 2875,05 12/05/2023 3 90 529 16 1473 8810,9 15/05/2023 7 393 2289,46 6 696 4140,09 16/05/2023 0 0 0 3 21 123,68 17/05/2023 6 320 1881,89 1 15 88,8 18/05/2023 4 136 794,24 2 22 128,92 19/05/2023 4 174 1016,16 5 513 3009,87 22/05/2023 11 641 3724,47 2 52 304,84 23/05/2023 2 11 63,58 2 254 1473,2 24/05/2023 4 146 843,88 0 0 0 25/05/2023 6 881 5055 0 0 0 26/05/2023 0 0 0 8 263 1490,13 29/05/2023 6 285 1605,01 5 203 1165,22 30/05/2023 1 62 349,68 15 725 4135,98 31/05/2023 5 367 2115,9 1 100 578 01/06/2023 2 33 190,08 8 677 3964,92 02/06/2023 1 17 97,92 4 241 1393,58 05/06/2023 6 143 825,28 2 131 761,04 06/06/2023 38 3175 17499,97 0 0 0 07/06/2023 3 603 3195,66 14 602 3222,99 08/06/2023 1 265 1404,5 11 994 5333,7 09/06/2023 3 120 647,2 3 150 812 12/06/2023 6 233 1259,83 0 0 0 13/06/2023 5 137 736,62 2 90 486,8 14/06/2023 5 278 1493,08 3 250 1345 15/06/2023 4 172 918,48 2 150 804 16/06/2023 1 62 332,32 0 0 0 19/06/2023 0 0 0 4 135 730,7 20/06/2023 4 333 1800,2 0 0 0 21/06/2023 2 100 542 0 0 0 22/06/2023 7 103 557,2 0 0 0 23/06/2023 12 811 4315,57 0 0 0 26/06/2023 7 600 3113,88 0 0 0 27/06/2023 5 441 2249,23 8 481 2460,7 28/06/2023 4 176 901,12 3 121 621,94 29/06/2023 1 39 199,68 5 220 1129,37 30/06/2023 5 212 1086,42 6 252 1298,66

