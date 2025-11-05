O'Reilly Automotive progresse après que Raymond James l'a relevé à "surperformer"

5 novembre - ** Les actions de O'Reilly Automotive

ORLY.O ont augmenté de près de 2 % à 95 $ dans les premiers échanges

** Raymond James relève la note de "market perform" à "outperform" et maintient le PT à 105 $

** La société de courtage indique qu'elle devrait connaître une forte croissance en 2025-26, sous l'effet d'un vent arrière sur les prix, d'une demande robuste, de l'expansion des magasins et d'une situation financière solide

** L'expansion au Mexique et au Canada pourrait alimenter la croissance à long terme

** 25 des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 6 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 112 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 20,8 % depuis le début de l'année