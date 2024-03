Nyxoah Fait Progresser sa Stratégie d'Accès aux Patients en Annonçant un Partenariat Stratégique avec l'American Association of Otolaryngology – Head & Neck Surgery Foundation

Première société de dispositifs médicaux à devenir "corporate champion" au sein de l'ENTerprise Circle

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 25 mars 2024, 07h05 CET / 02h05 ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un partenariat stratégique avec l'American Association of Otolaryngology – Head & Neck Surgery Foundation (AAO-HNSF) pour devenir une "Entreprise Championne" au sein de l'ENTerprise Circle. Nyxoah est la première société de dispositifs médicaux à s'associer à ce niveau avec l'AAO-HNSF.

L'AAO-HNSF s'est engagée à identifier et à combattre les politiques de couverture nuisibles qui menacent l'accès à des services d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou de qualité. L'Équipe de Défense des Intérêts de l'Académie (Academy’s Advocacy team), en collaboration avec ses membres dévoués et ses partenaires industriels stratégiques comme Nyxoah, s'engage activement auprès des payeurs pour atteindre cet objectif.

Le Cercle ENTerprise est l'expérience de partenariat de premier plan et la collaboration se concentrera sur l'amélioration de l'accès des patients aux nouveaux traitements révolutionnaires pour le SAOS en :

Naviguant dans la voie des exigences d'autorisation préalable de la CMS et des payeurs privés

Se préparant à l'interaction avec la FDA et l'AMA CPT afin d'élargir l'accès des patients aux soins appropriés

Plaidant pour la réduction des obstacles à la nouvelle thérapie bilatérale de stimulation du nerf hypoglosse (HGNS) avec des lignes directrices cliniques à utiliser par la CMS et les payeurs des assurances commerciales.





"Nous sommes ravis de nous associer à Nyxoah, le fabricant de Genio", a déclaré le Dr James Denneny III, Executive Vice President & CEO de l'AAO-HNSF. "Avec la croissance rapide de la stimulation du nerf hypoglosse, les ORL jouent un rôle de plus en plus important dans le traitement du SAOS. Genio représente la prochaine génération de technologie HGNS et l'AAO HNSF se réjouit de travailler en étroite collaboration avec Nyxoah pour s'assurer que tous les patients aux États-Unis ont accès à ce système".

"Nous sommes honorés d'être la première société de dispositifs médicaux à s'associer à l'AAO-HNSF en tant que Corporate Champion au niveau ENTerprise Circle", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "Nyxoah et l'AAO-HNSF partagent l'objectif commun de faire passer les patients en premier et de s'assurer qu'ils ont accès à la thérapie HGNS. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'AAO-HNSF alors que nous préparons notre lancement aux États-Unis."

À propos de l’AAO-HNS

L'American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS) est l'une des plus grandes organisations au monde représentant les spécialistes qui traitent les oreilles, le nez, la gorge et les structures connexes de la tête et du cou. Les oto-rhino-laryngologistes et les chirurgiens de la tête et du cou diagnostiquent et traitent des troubles médicaux qui sont parmi les plus courants chez les patients de tous âges aux États-Unis et dans le monde entier. Ces troubles médicaux comprennent les maladies chroniques de l'oreille, les troubles de l'audition et de l'équilibre, la perte d'audition, la sinusite, le ronflement et l'apnée du sommeil, les allergies, les troubles de la déglutition, les saignements de nez, l'enrouement, les vertiges et les tumeurs de la tête et du cou, ainsi que la chirurgie esthétique et reconstructive et les procédures microchirurgicales complexes de la tête et du cou. L'Académie compte environ 13 000 membres.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.nyxoah.com/ .

Attention – marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, des administrateurs ou de la direction de la Société concernant le système Genio®, les études cliniques prévues et en cours sur le système Genio®, les avantages potentiels du système Genio® ; les objectifs de Nyxoah en ce qui concerne le développement, la voie réglementaire et l'utilisation potentielle du système Genio® ; l'utilité des données cliniques pour l'obtention éventuelle de l'approbation du système Genio® par la FDA ; et les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les perspectives, la croissance et les stratégies de la société. De par leur nature, les déclarations prévisionnelles impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir une incidence négative sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent document. En outre, ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans la section " Facteurs de risque " du rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (" SEC ") le 20 mars 2024, et des rapports ultérieurs que la société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent faire en sorte que les événements, les performances ou les résultats réels diffèrent de manière significative de tout développement anticipé. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou les développements réels sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou développements des périodes futures. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prévisionnelles. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement des attentes ou d'un changement des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces personnes ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou quant à la survenance effective des développements prévus. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contact :

Nyxoah

David DeMartino, Chief Strategy Officer

david.demartino@nyxoah.com

+1 310 310 1313

