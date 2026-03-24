NYSE s'associe à Securitize pour développer une plateforme de titres tokenisés

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La Bourse de New York, qui fait partie d'Intercontinental Exchange ICE.N , a annoncé mardi une collaboration avec la société d'actifs numériques Securitize pour aider à créer des versions tokenisées de titres financiers traditionnels.

Securitize servira de premier agent de transfert numérique éligible pour créer des titres basés sur la blockchain pour les émetteurs de fonds d'entreprise et de fonds négociés en bourse sur une prochaine plateforme de transactions numérique affiliée à NYSE, a déclaré la société.

Dans le cadre de l'accord, NYSE prévoit de travailler avec Securitize en tant que partenaire de conception pour développer un programme d'agent de transfert numérique visant à créer un système pour aider à traiter les transactions de titres tokenisés sur la blockchain.

Les bourses américaines telles que le NYSE et son rival le Nasdaq NDAQ.O intensifient leurs efforts pour convertir des actifs tels que les actions, les obligations et les fonds en jetons basés sur la blockchain.

La tokenisation consiste à convertir un actif réel en un jeton numérique sur une blockchain, c'est-à-dire un registre numérique décentralisé et sécurisé des transactions.

Au début du mois, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé une proposition du Nasdaq visant à permettre à certaines actions d'être échangées et réglées sous forme de jetons, selon un dépôt réglementaire.

"Alors que nous explorons comment la tokenisation peut améliorer les marchés de capitaux, il est essentiel que la nouvelle infrastructure soit développée d'une manière qui préserve la confiance, la transparence et les protections que les investisseurs attendent", a déclaré Lynn Martin, présidente de la NYSE.

Les entreprises collaboreront également à l'élaboration de normes pour les agents de transfert numérique et de tokenisation, y compris les exigences réglementaires, opérationnelles et technologiques pour une infrastructure de niveau institutionnel.