NXP : le PDG Kurt Sievers quitte la société

Au deuxième trimestre, NXP cible en moyenne un revenu de 2,8 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,66 dollars. Le consensus s'élève à respectivement 2,86 milliards de dollars et 2,65 dollars.

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs NXP a annoncé le départ pour raisons personnelles de son PDG, Kurt Sievers, à l'occasion de la publication des comptes du premier trimestre. En poste depuis mai 2020, il sera remplacé par Rafael Sotomayor, qui est actuellement vice-président exécutif du groupe, à partir de fin octobre. " Nous opérons dans un environnement très incertain, influencé par des tarifs dont les effets directs et indirects sont volatils " a déclaré Kurt Sievers.

