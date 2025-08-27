Nvidia : verdict ce soir après la clôture de Wall Street

(AOF) - Nvidia , qui pèse désormais plus de 4400 milliards de dollars en Bourse, présentera ce soir ses résultats du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2025-2026. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle anticipe en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 45 milliards de dollars et une marge brute ajustée de 72%." Les investisseurs se concentreront sur les informations concernant la puce Blackwell de nouvelle génération et sur la capacité de Nvidia à dépasser une nouvelle fois les attentes déjà élevées en matière de revenus et de prévisions. ", explique UBS.

" Les commentaires de la société sur les perspectives de reprise des ventes d'IA en Chine seront également essentiels. "

La banque suisse anticipe des prévisions de revenus pour le troisième trimestre de 54 à 55 milliards de dollars hors Chine, ou jusqu'à 57 milliards de dollars si la Chine est incluse.

AOF - EN SAVOIR PLUS