Nvidia va investir jusqu'à 2,1 milliards de dollars dans IREN dans le cadre d'un accord portant sur des centres de données dédiés à l'IA

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Nvidia NVDA.O va investir jusqu'à 2,1 milliards de dollars dans l'opérateur de centres de données IREN

IREN.O , dans le cadre d'un accord plus large visant à déployer jusqu'à 5 gigawatts d'infrastructure afin de répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle.

Ce partenariat, annoncé jeudi, souligne l'appétit pour la puissance de calcul dans un contexte d'adoption croissante de l'IA, alors que les développeurs de modèles de pointe et les géants de la tech investissent des milliards pour s'assurer des capacités.

* L'action IREN a progressé d'environ 9 % en séance prolongée. Elle avait clôturé à 56,85 dollars en séance régulière.

* IREN a accordé à Nvidia un droit d'achat de 30 millions d'actions sur cinq ans, à un prix d'exercice de 70 dollars par action.

* Les quatre géants américains de la technologie ont publié leurs résultats la semaine dernière et ont indiqué que les dépenses en IA ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant dépasser les 700 milliards de dollars cette année.

* Le partenariat annoncé jeudi vise à accélérer le déploiement d'usines d'IA à grande échelle en combinant l'architecture d'usine de Nvidia avec les opérations d'infrastructure d'IREN, ont déclaré les entreprises.

* Les déploiements futurs devraient se concentrer sur le campus Sweetwater de 2 gigawatts d'IREN au Texas.

* L'année dernière, IREN a signé un contrat de cloud computing de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft

MSFT.O .

* La société fait partie de ce qu'on appelle les “néoclouds”: des entreprises qui vendent des services de cloud computing basés sur les processeurs de Nvidia, permettant aux géants de la tech d'accéder à de la puissance de calcul sans avoir à construire de nouveaux centres de données.