Nvidia va investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, reliant ainsi deux titans de l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia fournira à OpenAI des puces pour centres de données

L'accord porte sur des actions sans droit de vote et des achats de puces

Examen de la concurrence potentiel en raison de l'investissement de Nvidia

Nvidia NVDA.O investira jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournira des puces pour centres de données, ont déclaré les entreprises lundi, marquant un rapprochement entre deux des acteurs les plus en vue dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.

Cette initiative souligne le chevauchement croissant des intérêts des différents géants de la technologie qui développent des systèmes d'intelligence artificielle avancés . L'accord donne au fabricant de puces Nvidia une participation financière dans l'entreprise d'intelligence artificielle la plus importante au monde, qui est déjà un client important.

Dans le même temps, l'investissement donne à OpenAI les liquidités et l'accès dont elle a besoin pour acheter des puces avancées qui sont essentielles pour maintenir sa domination dans un paysage de plus en plus concurrentiel. Les rivaux des deux entreprises pourraient craindre que le partenariat ne nuise à la concurrence.

Selon une personne proche d'OpenAI, l'accord comportera deux transactions distinctes mais étroitement liées. Nvidia commencera à investir dans OpenAI sous la forme d'actions sans droit de vote une fois l'accord finalisé, puis OpenAI pourra utiliser l'argent pour acheter les puces de Nvidia, a déclaré cette personne.

"Tout commence par le calcul", a déclaré Sam Altman, directrice générale d'OpenAI, dans un communiqué. "L'infrastructure de calcul sera la base de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles percées en matière d'IA et permettre aux personnes et aux entreprises de les utiliser à grande échelle."

Les deux entreprises ont signé une lettre d'intention visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour OpenAI et ont déclaré vouloir finaliser les détails du partenariat dans les semaines à venir. La puissance de ces puces équivaut aux besoins de plus de 8 millions de foyers américains.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 4,4 % après l'annonce pour atteindre un record intrajournalier, tandis que le constructeur de centres de données Oracle ORCL.N a gagné environ 6 %. Oracle travaille avec OpenAI, SoftBank 9434.T et Microsoft MSFT.O sur un projet de 500 milliards de dollars appelé Stargate, un plan visant à construire des centres de données d'IA massifs dans le monde entier.

Selon le nouvel accord, une fois que les deux parties auront conclu un accord définitif pour l'achat de systèmes Nvidia par OpenAI, Nvidia investira un montant initial de 10 milliards de dollars, a déclaré la personne au courant de l'affaire. OpenAI a récemment été évaluée à 500 milliards de dollars.

Nvidia commencera à livrer du matériel dès la fin de l'année 2026, le premier gigawatt de puissance de calcul devant être déployé au second semestre de cette même année sur sa prochaine plateforme, baptisée Vera Rubin.

Les analystes ont déclaré que l'accord était positif pour Nvidia, mais ont également exprimé des inquiétudes quant à la possibilité qu'une partie des investissements de Nvidia lui revienne sous la forme d'achats de puces.

"D'une part, cela aide OpenAI à atteindre des objectifs très ambitieux en matière d'infrastructure de calcul, et aide Nvidia à s'assurer que ce matériel est construit. D'un autre côté, les préoccupations 'circulaires' ont été soulevées par le passé, et cela les alimentera encore plus", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

OpenAI, comme Google, Amazon et d'autres, a travaillé sur des projets de construction de ses propres puces d'IA, dans le but d'offrir une alternative moins chère à Nvidia. Une personne au fait du dossier a déclaré que l'accord ne modifiait en rien les projets d'OpenAI en matière de calcul, y compris cet effort ou son partenariat avec Microsoft.

OpenAI travaillait sur une puce personnalisée avec les concepteurs Broadcom AVGO.O et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , a rapporté Reuters au début de l'année. Les actions de Broadcom ont baissé de 0,8 % après la nouvelle.

DES MOUVEMENTS PLUS LARGES DANS L'INDUSTRIE

Ce pacte est le dernier d'une série d'accords entre les principaux acteurs technologiques. Microsoft a investi des milliards dans OpenAI depuis 2019, et Nvidia a dévoilé la semaine dernière une collaboration avec Intel INTC.O sur les puces d'IA. Nvidia s'est également engagé à verser 5 milliards de dollars à Intel au début du mois et a soutenu OpenAI dans un tour de financement de 6,6 milliards de dollars en octobre 2024.

L'ampleur du dernier engagement de Nvidia pourrait faire l'objet d'un examen de la concurrence. Le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission ont conclu un accord à la mi-2024 qui a ouvert la voie à des enquêtes potentielles sur les rôles de Microsoft, OpenAI et Nvidia dans l'industrie de l'IA. Toutefois, l'administration du président américain Donald Trump a jusqu'à présent adopté une approche plus légère des questions de concurrence que la précédente administration Biden.

OpenAI et son principal bailleur de fonds, Microsoft, ont également annoncé au début du mois qu'ils avaient signé un accord non contraignant pour restructurer OpenAI en une entité à but lucratif, signalant de nouveaux changements dans la gouvernance de l'entreprise d'IA à croissance rapide.

"L'accord pourrait modifier les incitations économiques de Nvidia et d'OpenAI, car il pourrait potentiellement verrouiller le monopole de Nvidia sur les puces avec l'avance d'OpenAI sur les logiciels. Il pourrait potentiellement rendre plus difficile la mise à l'échelle des concurrents de Nvidia, comme AMD pour les puces, ou des concurrents d'OpenAI pour les modèles", a déclaré Andre Barlow, avocat en concurrence chez Doyle, Barlow & Mazard.

Il a ajouté que l'administration Trump avait adopté une approche pro-entreprise en matière de réglementation, supprimant les obstacles qui ralentiraient la croissance de l'IA.