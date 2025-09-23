 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 845,00
+0,28%
Indices
Chiffres-clés

Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans les centres de données d'OpenAI
information fournie par Boursorama avec AFP 23/09/2025 à 08:32

Le géant américain des puces électroniques Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI, le leader de l'intelligence artificielle (IA) générative, ont-ils annoncé lundi.

( AFP / I-HWA CHENG )

( AFP / I-HWA CHENG )

Les deux géants californiens de la tech ont signé "une lettre d'intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI".

Ces capacités supplémentaires vont permettre à la start-up "de former et d'exécuter sa prochaine génération de modèles dans le cadre du développement de la superintelligence", affirment-ils dans le communiqué.

"Pour soutenir ce développement, qui comprend des centres de données et de la puissance électrique, Nvidia prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI au fur et à mesure du déploiement des nouveaux systèmes Nvidia", selon le communiqué.

"L'objectif est que la première phase soit opérationnelle dans la deuxième moitié de 2026 avec la plateforme Nvidia Vera Rubin", la nouvelle génération attendue de processeurs et puces graphiques du groupe de Santa Clara (Californie).

Wall Street a salué la nouvelle, l'action de Nvidia gagnant 3,44% à la Bourse de New York vers 17H40 GMT.

Selon le patron de Nvidia, Jensen Huang, "ce partenariat dans les investissements et les infrastructures marque un nouveau bond en avant : déployer 10 gigawatts pour alimenter la prochaine génération d'intelligence" artificielle, ce qui représente environ la puissance moyenne de dix réacteurs nucléaires en France.

"L'infrastructure informatique sera la base de l'économie du futur et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour faire de nouvelles percées dans le domaine de l'IA et permettre aux gens et aux entreprises d'en profiter à grande échelle", a déclaré Sam Altman, le patron d'OpenAI, également cité dans le communiqué.

Ce partenariat complète la collaboration en cours d'OpenAI et Nvidia avec également Microsoft, Oracle, SoftBank et les partenaires du projet Stargate, programme de 500 milliards de dollars pour construire une vaste infrastructure pour l'IA sur le sol américain.

Les géants américains des technologies rivalisent à coup de dizaines, voire centaines de milliards de dépenses dans les infrastructures et la puissance de calcul nécessaires pour rester dans la course à l'IA.

Pour OpenAI, qui revendique 700 millions d'utilisateurs, et ses principaux concurrents, ces dépenses dépassent encore très largement les revenus, alimentant des craintes d'une éventuelle bulle qui ne ralentissent toutefois pas pour l'heure l'enthousiasme des investisseurs.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

NVIDIA
183,6100 USD NASDAQ +3,93%

1 commentaire

  • 08:44

    et pendant que les américains et les chinois investissent à tour de bras pour l'avenir, nous on a des Zucman et des Piketty qui veulent revenir au collectivisme et piller les entrepreneurs à succès pour financer l'assistanat des oisifs.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'enseigne de bricolage Castorama
    Kingfisher plus optimiste pour 2025 grâce à la vigueur du Royaume-Uni
    information fournie par Reuters 23.09.2025 08:43 

    Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Les résistances sont proches
    OVH GROUPE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.09.2025 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • KERING : Risque de correction sous les résistances
    KERING : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.09.2025 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • BOLLORE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    BOLLORE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2025 08:32 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank