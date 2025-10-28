 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia va investir 1 milliard de dollars dans Nokia, le titre gagne 17%
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:59

Le titre Nokia s'envole de près de 17% après l'investissement de Nvidia dans le capital du groupe.

Le conseil d'administration de Nokia a décidé d'émettre 166 389 351 nouvelles actions dans le cadre d'une émission d'actions permettant à Nvidia d'investir 1,0 milliard de dollars dans Nokia.

Nvidia souscrira les actions au prix de souscription de 6,01 dollars par action. Cette transaction permettra à Nvidia de devenir actionnaire à hauteur de 2,90 % de Nokia.

Nokia prévoit d'accélérer le développement de ses logiciels RAN 5G et 6G pour qu'ils fonctionnent sur l'architecture Nvidia et réalisera des investissements pour accroître sa présence sur le marché de l'IA et du Cloud.

Nokia et Nvidia ont convenu de collaborer sur des solutions réseau d'IA et d'explorer les possibilités d'intégrer les technologies de commutation et optiques pour centres de données de Nokia à la future architecture d'infrastructure IA de Nvidia.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank