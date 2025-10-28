Nvidia va construire des superordinateurs d'IA pour le ministère américain de l'énergie et veut revenir en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de la première phrase avec l'administration Trump et la Chine, ajout d'une estimation du coût du supercalculateur, contexte, paragraphes 1-2, 7, 11-12, 15 et 20, ajout d'un graphique)

Nvidia va construire sept superordinateurs d'IA pour le ministère américain de l'énergie

Les superordinateurs au service de l'arsenal nucléaire et de la recherche sur les énergies alternatives

Le discours du directeur général Huang coïncide avec la tournée asiatique de Trump, qui comprendra une rencontre avec le président chinois Xi

Les actions de Nvidia augmentent de 5 %

par Stephen Nellis, Alexandra Alper et Arsheeya Bajwa

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, est venu à Washington mardi avec un message pour l'administration Trump: les États-Unis peuvent gagner la bataille de l'IA si le monde, y compris la base massive de développeurs de la Chine, fonctionne avec des systèmes Nvidia.

Dans son discours lors de la première conférence des développeurs de Nvidia qui s'est tenue à Washington, Huang a ménagé un équilibre délicat entre les éloges du président Donald Trump , dont le programme "America First", selon Huang, a stimulé l'investissement dans l'industrie manufacturière américaine et le leadership en matière d'IA, et le risque d'aggraver l'antagonisme avec la Chine. Huang a déclaré que le leader des puces d'intelligence artificielle allait construire sept nouveaux superordinateurs pour le ministère américain de l'énergie et qu'il avait 500 milliards de dollars en commandes pour des puces avancées, mais il a également déploré que le gouvernement chinois l'ait exclu de son marché. Nvidia est au cœur du déploiement mondial de l'IA et conclut des accords dans le monde entier tout en naviguant dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui pourrait déterminer quelle technologie du pays est la plus utilisée dans le monde. Trump est en tournée en Asie avant une rencontre prévue avec le président chinois Xi Jinping jeudi, au cours de laquelle l'utilisation par la Chine des puces de Nvidia pourrait être une question clé .

"Nous voulons que l'Amérique gagne cette course à l'IA. Cela ne fait aucun doute", a déclaré Huang. "Nous voulons que le monde soit construit sur la pile technologique américaine. C'est tout à fait le cas. Mais nous devons également être présents en Chine pour gagner leurs développeurs. Une politique qui fait perdre à l'Amérique la moitié des développeurs d'IA dans le monde n'est pas bénéfique à long terme, elle nous nuit davantage."

Huang a déclaré que son entreprise n'avait pas demandé de licences d'exportation américaines pour envoyer ses puces les plus récentes en Chine en raison de la position chinoise. "Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas que Nvidia soit là pour le moment", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de l'événement des développeurs de la GTC de l'entreprise. "J'espère que cela changera à l'avenir, car je pense que la Chine est un marché très important."

Les administrations américaines ont hésité à autoriser les puces avancées de Nvidia en Chine, se demandant si cet accès rendrait la Chine plus dépendante de la technologie américaine ou s'il donnerait à ses entreprises militaires et technologiques un coup de pouce concurrentiel.

Huang a fait l'éloge de Trump tout en annonçant de nouveaux produits et accords. Ces derniers comprennent une technologie de réseau qui permettra aux puces d'IA de Nvidia de fonctionner avec des ordinateurs quantiques, un accord de télécommunications avec le finlandais Nokia NOKIA.HE et une technologie de voiture auto-conduite avec Uber UBER.N et Stellantis

STLAM.MI .

Les superordinateurs que Nvidia construit pour le ministère de l'énergie aideront en partie les États-Unis à maintenir et à développer leur arsenal d'armes nucléaires. Les superordinateurs seront également utilisés pour la recherche de sources d'énergie alternatives telles que la fusion nucléaire. Le plus grand des superordinateurs destinés au ministère de l'énergie sera construit avec Oracle ORCL.N et contiendra 100 000 puces Blackwell de Nvidia.

"Le fait de mettre le poids de la nation au service d'une croissance favorable à l'énergie a complètement changé la donne", a déclaré Huang. "Si cela ne s'était pas produit, nous aurions pu être dans une mauvaise situation, et je tiens à remercier le président Trump pour cela."

Les actions de Nvidia ont clôturé en hausse de 5 % à 201,03 $ mardi.

Blake Anderson, gestionnaire de portefeuille associé chez Carson Group, a estimé que l'un des superordinateurs, baptisé "Solstice", pourrait à lui seul être équipé de puces Nvidia d'une valeur d'environ 3 à 4 milliards de dollars. Toutefois, étant donné que les clients fédéraux sont susceptibles de bénéficier de remises, le prix pourrait varier par rapport aux 30 000 à 40 000 dollars que coûtent généralement les puces Blackwell, a ajouté Anderson. Nvidia a refusé de commenter l'ampleur des accords avec le ministère de l'Énergie, et ce dernier n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Parmi les accords évoqués par Huang, Nvidia et Nokia cibleront le marché des communications IA. Nvidia investira 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9 % dans Nokia et a également présenté une nouvelle ligne de produits appelée Arc, conçue pour fonctionner avec des équipements de télécommunications. Huang a déclaré que Nvidia travaillera avec Nokia pour améliorer l'efficacité énergétique des stations de base de l'entreprise pour la 6G, la prochaine génération de technologie de données sans fil.

"Nous allons utiliser cette nouvelle technologie pour mettre à niveau des millions de stations de base dans le monde entier", a déclaré Huang.

Nvidia a également annoncé un partenariat avec Palantir Technologies PLTR.O , une société qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement américain, afin d'améliorer la logistique des entreprises.

Nvidia a annoncé une nouvelle plateforme technologique de voiture auto-conduite appelée Hyperion. Huang a indiqué que Nvidia s'associait à Uber pour créer un réseau de robotsaxis.

"Ces annonces montrent toutes la capacité de Nvidia à étendre sa portée au-delà de ses principaux clients des centres de données", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson. "Bien que ces projets ne soient pas à la hauteur des investissements réalisés par les grandes entreprises telles que Microsoft, Amazon, Google et Meta, ils pourraient créer de nouveaux marchés pour Nvidia à l'avenir."

Au cours de son second mandat, Trump a d'abord restreint les exportations de puces d'IA de Nvidia conçues pour le marché chinois, avant de faire marche arrière en juillet. Huang a fait valoir que Nvidia a besoin d'accéder à quelque 50 milliards de dollars de ventes potentielles sur le marché chinois pour financer la recherche et le développement aux États-Unis afin de maintenir l'avance de son entreprise. Reuters a précédemment rapporté que les développeurs chinois voulaient toujours les puces de Nvidia , malgré les pressions exercées par Pékin pour acheter des puces nationales à Huawei Technologies Co.

Nvidia a expliqué comment elle fabrique des puces en Arizona dans les installations de TSMC 2330.TW , et comment elle assemble des serveurs au Texas et des équipements de réseau en Californie. "Nous fabriquons à nouveau en Amérique - c'est incroyable. La première chose que le président Trump m'a demandée, c'est de ramener l'industrie manufacturière", a déclaré Huang. Il a ajouté que TSMC apporterait sa technologie la plus avancée pour l'emballage des puces aux États-Unis dans les prochains mois.