Nvidia s'approche d'une valorisation historique de 5 000 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau rallye alimenté par l'IA

Nvidia NVDA.O s'apprêtait à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valeur boursière mercredi, devenant la première entreprise à atteindre ce seuil après un puissant rallye qui a fait du concepteur de puces la pièce maîtresse de l'essor de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont bondi de 2,8 % dans les échanges avant bourse après que le directeur général Jensen Huang a annoncé 500 milliards de dollars de commandes de puces d'intelligence artificielle et des projets de construction de sept superordinateurs pour le gouvernement américain.

Cette étape marque l'évolution de Nvidia, d'un fabricant de puces graphiques de niche à l'épine dorsale de l'industrie mondiale de l'IA, dépassant ses pairs Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O et faisant de Huang une icône de la Silicon Valley.

"À bien des égards, tout ce qui aurait pu aller bien pour l'entreprise est allé bien au cours des dernières 24 heures", a déclaré Michael Brown, stratège de recherche principal chez Pepperstone.

La dernière étape franchie par la société intervient quelques mois seulement après qu'elle a atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars en juillet, ce qui témoigne d'un rythme de croissance effréné rarement vu sur les marchés modernes.

Selon les analystes, cette hausse reflète la confiance des investisseurs dans la poursuite de l'augmentation des dépenses en IA dans tous les secteurs, même si certains mettent en garde contre les valorisations excessives.

La taille de Nvidia lui confère désormais une influence considérable sur les actions mondiales, sa forte pondération dans le S&P 500 .SPX et le Nasdaq 100 .NDX signifiant que les mouvements de son action peuvent se répercuter sur les fonds de pension, les ETF et les portefeuilles dans le monde entier, ont déclaré des analystes et des investisseurs.

Cependant, son importante valorisation suscite également des attentes, chaque rapport sur les bénéfices faisant l'objet d'un examen minutieux et le moindre signe de ralentissement déclenchant une vive réaction de la part des investisseurs.

UNE MONNAIE D'ÉCHANGE GÉOPOLITIQUE

La position dominante de Nvidia l'a également placée dans la ligne de mire des régulateurs mondiaux. Les restrictions américaines à l'exportation de ses puces les plus avancées, destinées à limiter l'accès de la Chine au matériel d'IA de pointe, ont fait de l'entreprise une pièce maîtresse de la stratégie géopolitique de Washington.

L'entreprise s'est efforcée de concevoir des produits modifiés pour les marchés étrangers tout en gérant les risques de conformité qui pourraient peser sur les ventes futures.

Les annonces de Jensen Huang, faites lors de la conférence des développeurs de Nvidia à Washington, ont renforcé la confiance des investisseurs dans le rôle de l'entreprise au centre du boom mondial de l'IA. L'un des superordinateurs, construit avec Oracle ORCL.N , hébergera 100 000 puces Blackwell de Nvidia.

Les puces Blackwell de Nvidia ont également été un point de friction dans les discussions entre les États-Unis et la Chine, le président américain Donald Trump ayant déclaré mercredi qu' il pourrait soulever la question des puces haut de gamme lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping jeudi.

Apple et Microsoft ont chacun franchi la barre des 4 000 milliards de dollars plus tôt, rejoignant ainsi les rangs des géants de la technologie qui remodèlent les marchés mondiaux.

Apple a atteint ce seuil mardi grâce aux fortes ventes de l'iPhone 17, tandis que Microsoft l'a regagné après avoir évalué sa participation dans OpenAI à 135 milliards de dollars.