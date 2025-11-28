Nvidia : revient menacer le palier des 178$, surveiller 174,5E
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 17:35
Il faut désormais surveiller surveiller le support des 175E (25 septembre) avec un 1er objectif à la baisse de 167$ (testé le 22 juillet et 5 septembre) puis un second à 153$ (MM200) puis 148$ ('gap' du 24 juin) et enfin 144,78$ ('gap' du 23 juin).
Valeurs associées
|177,1700 USD
|NASDAQ
|-1,71%
