Nvidia : revient menacer le palier des 178$, surveiller 174,5E
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 17:35

Nvidia revient menacer le palier des 178$ (plancher du 18 septembre, 22 octobre, 25 novembre) après être repassé sous les MM100 (181,5$).
Il faut désormais surveiller surveiller le support des 175E (25 septembre) avec un 1er objectif à la baisse de 167$ (testé le 22 juillet et 5 septembre) puis un second à 153$ (MM200) puis 148$ ('gap' du 24 juin) et enfin 144,78$ ('gap' du 23 juin).

NVIDIA
177,1700 USD NASDAQ -1,71%
