Nvidia relève ses objectifs et lance un rachat d'actions massif de 80 milliards de dollars

Nvidia a publié des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars, confirmant la vigueur persistante de la demande mondiale liée à l'intelligence artificielle. Le groupe prévoit pour son deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars, à plus ou moins 2%, contre 86,84 milliards attendus par les analystes selon LSEG. Malgré ces perspectives solides, l'action recule légèrement dans les échanges après-Bourse.

Le fabricant américain reste considéré comme le principal fournisseur d'infrastructures pour l'intelligence artificielle, ses processeurs équipant la majorité des grands centres de données mondiaux. Nvidia a également fortement relevé son dividende trimestriel, porté de 1 cent à 25 cents par action. Les investissements dans les infrastructures d'IA continuent d'accélérer à un rythme soutenu, avec des dépenses attendues de plus de 700 milliards de dollars cette année chez Alphabet, Amazon et Microsoft, contre environ 400 milliards en 2025.

Le groupe doit toutefois faire face à une concurrence grandissante. Les grands acteurs du cloud développent désormais leurs propres puces spécialisées, notamment pour le marché de l'"inférence", c'est-à-dire la phase où les systèmes d'IA répondent aux requêtes des utilisateurs. Ce segment est considéré comme potentiellement plus vaste que celui de l'entraînement des modèles. Nvidia est également confronté à AMD et Intel, qui cherchent eux aussi à profiter de cette croissance. Afin de préserver son avance, le groupe multiplie les initiatives technologiques, notamment avec de nouveaux processeurs et des partenariats dans les puces dédiées à l'inférence.