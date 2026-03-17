Nvidia relance la fabrication d'une variante chinoise de la puce d'IA, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement du titre et ajout de détails sur les puces chinoises dans les paragraphes 1 à 5)

Nvidia NVDA.O est en train de relancer la fabrication d'une de ses puces conçues pour se conformer aux restrictions américaines à l'exportation vers la Chine, a déclaré le directeur général Jensen Huang lors d'une conférence de presse mardi. L'année dernière, la société avait arrêté la production de sa puce H200, basée sur sa technologie Hopper vieillissante, en raison d'obstacles réglementaires croissants aux États-Unis et en Chine, selon un rapport publié à l'époque.

Depuis, Nvidia a reçu des licences d'exportation du gouvernement américain pour la puce H200 et a enregistré des commandes, a déclaré Jensen Huang. Cela a conduit Nvidia à commencer à redémarrer sa fabrication il y a plusieurs semaines.

"Notre chaîne d'approvisionnement est en pleine effervescence", a déclaré Jensen Huang.

Les ventes de puces chinoises ne sont pas incluses dans les prévisions de revenus de plus de 1 000 milliards de dollars que Jensen Huang a faites pour les puces d'IA Blackwell et Rubin de l'entreprise d'ici la fin de 2027.

Blackwell et Rubin sont les puces d'IA phares de Nvidia et sont capables de construire les grands modèles de langage qui sous-tendent les chatbots tels que ChatGPT d'OpenAI. Les puces Blackwell sont disponibles à l'achat, tandis que les puces Rubin sont les processeurs de prochaine génération de Nvidia et sont en pleine production. L'estimation de 1 000 milliards de dollars publiée par Jensen Huang ne tient pas compte d'une partie des autres produits de l'entreprise, tels que ses unités centrales de traitement , sa gamme de puces de réseau ou les prochaines puces basées sur la technologie dont elle a acquis la licence auprès de Groq. L'estimation ne tient pas non plus compte d'une variante du Rubin connue sous le nom de Rubin Ultra.

En décembre, Nvidia a signé un accord de licence pour la technologie de Groq et a embauché de nombreux cadres de la startup.