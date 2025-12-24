 Aller au contenu principal
Nvidia rachète la start-up Groq, spécialisée dans les puces d'IA, pour 20 milliards de dollars, selon CNBC
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 2)

Nvidia NVDA.O a accepté d'acheter Groq, un concepteur de puces accélératrices d'intelligence artificielle de haute performance, pour 20 milliards de dollars en espèces, a rapporté CNBC mercredi.

Bien que l'acquisition comprenne tous les actifs de Groq, son activité naissante Groq cloud ne fait pas partie de la transaction, a indiqué le rapport, citant Alex Davis, directeur général de Disruptive, qui a dirigé le dernier tour de financement de la startup.

Groq devrait avertir ses investisseurs de la transaction dans le courant de la journée, selon CNBC.

Nvidia et Groq n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

