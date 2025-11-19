 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 537,70
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia progresse grâce à des perspectives supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre fiscal
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O ont augmenté de 4,4 % à 191,21 $ dans les échanges après le marché

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal s'élève à 57 milliards de dollars, contre 54,92 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** NVDA prévoit un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars au 4ème trimestre fiscal, plus ou moins 2%, contre une estimation moyenne des analystes de 61,66 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du segment des centres de données s'élève à 51,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal, ce qui est supérieur aux estimations de 48,62 milliards de dollars

** L'action a augmenté de ~39% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank