Nvidia progresse grâce à des perspectives supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre fiscal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O ont augmenté de 4,4 % à 191,21 $ dans les échanges après le marché

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal s'élève à 57 milliards de dollars, contre 54,92 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** NVDA prévoit un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars au 4ème trimestre fiscal, plus ou moins 2%, contre une estimation moyenne des analystes de 61,66 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du segment des centres de données s'élève à 51,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal, ce qui est supérieur aux estimations de 48,62 milliards de dollars

** L'action a augmenté de ~39% depuis le début de l'année