Nvidia prévoit une prime de 4 millions de dollars en espèces pour son directeur général Huang dans le cadre du plan de rémunération 2027
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a adopté un nouveau plan de rémunération variable pour l'année fiscale 2027, fixant une prime en espèces cible de 4 millions de dollars pour le directeur général Jensen Huang, selon un dépôt réglementaire vendredi.

