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Nvidia n'a pas encore vendu ses puces d'intelligence artificielle H200 à la Chine, selon Howard Lutnick
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les livraisons de H200 et le soutien de Lutnick à la règle des affiliés)

Les puissantes puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O n'ont pas encore été vendues à des entreprises chinoises, a déclaré mercredi le secrétaire du département du commerce, Howard Lutnick, citant les difficultés rencontrées par ces entreprises pour obtenir l'autorisation du gouvernement chinois.

"Le gouvernement central chinois ne leur a pas encore permis d'acheter les puces, parce qu'ils essaient de concentrer leurs investissements sur leur propre industrie nationale", a déclaré Howard Lutnick, interrogé sur les ventes de H200 à la Chine.

"Nous ne leur avons pas encore vendu de puces", a-t-il ajouté.

En janvier, l'administration Trump a donné son feu vert officiel aux ventes de puces H200 de Nvidia à la Chine sous certaines conditions, suscitant de vives inquiétudes parmi les faucons chinois à Washington qui craignent que Pékin n'exploite cette technologie pour renforcer son armée.

Mais les livraisons de puces ont été entravées par des désaccords sur les conditions de vente, tant en Chine qu'aux États-Unis, ont indiqué des sources.

Mercredi, on a également demandé à Howard Lutnick si l'administration Trump prévoyait de réimposer une règle qui aurait restreint les livraisons de technologies américaines avancées à des milliers d'entreprises chinoises.

La réglementation, connue sous le nom de règle des affiliés, a été reportée d'un an en novembre dans le cadre de négociations commerciales avec la Chine.

"Je suis d'accord pour dire que la règle des affiliés est une chose intelligente à envisager pour les États-Unis d'Amérique, mais elle fait partie de l'équilibre de cet accord commercial complet", a déclaré Howard Lutnick.

IA: Intelligence artificielle

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