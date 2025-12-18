Nvidia n'a pas encore donné un centime à OpenAI, déclare le directeur général Huang à Fox Business

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré mercredi à Fox Business que le fabricant de puces n'avait pas encore donné à OpenAI "un seul centime" dans le cadre du plan d'investissement de 100 milliards de dollars de la société dans le fabricant de ChatGPT.