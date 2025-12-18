 Aller au contenu principal
Nvidia n'a pas encore donné un centime à OpenAI, déclare le directeur général Huang à Fox Business
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 02:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré mercredi à Fox Business que le fabricant de puces n'avait pas encore donné à OpenAI "un seul centime" dans le cadre du plan d'investissement de 100 milliards de dollars de la société dans le fabricant de ChatGPT.

Valeurs associées

MICROSOFT
476,1200 USD NASDAQ +0,27%
NVIDIA
170,9400 USD NASDAQ -3,81%
