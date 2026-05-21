Nvidia mise sur les processeurs Vera et les puces d'IA pour doper son chiffre d'affaires en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 1,3 % en début de séance

** Mercredi, le directeur général Jensen Huang a rassuré les investisseurs en affirmant que la croissance pouvait se poursuivre, portée par une forte demande et de nouveaux produits de puces IA qui pourraient permettre d'atteindre son objectif de 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars, à plus ou moins 2 %, contre des estimations de 86,84 milliards de dollars

** Jensen Huang a déclaré que les nouveaux processeurs « Vera » de la société ouvraient un marché de 200 milliards de dollars, et qu’il prévoyait 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires provenant de Vera pour cet exercice fiscal, en plus de ses projections antérieures de 1 000 milliards de dollars pour Blackwell et Rubin pour la période 2025-2027

** HSBC s'attend à ce que la dynamique générée par Blackwell et le déploiement de Rubin continue de stimuler la croissance du bénéfice, avec un potentiel de hausse supplémentaire à mesure que le marché potentiel s'étend au-delà des clients hyperscalers traditionnels

** 57 des 61 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 3 la note “conserver” et 1 la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 275 $ - données compilées par LSEG

** L'action NVDA a progressé d'environ 20 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,5 % pour l'indice Nasdaq .IXIC ; le titre se situe à environ 5 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 236,54 dollars atteint le 14 mai