Nvidia investit 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys

Le leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de conception de semi-conducteurs Synopsys SNPS.O , ajoutant ainsi à sa série de nouveaux partenariats dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, alors que l'on s'inquiète des accords de plus en plus circulaires.

L'entreprise la plus valorisée au monde a investi des milliards de dollars cette année dans des sociétés liées à l'industrie florissante de l'intelligence artificielle, allant d'accords autorisant un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI, la société mère de ChatGPT, à une participation de 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O .

Les actions de Synopsys ont augmenté de 7 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de Nvidia ont chuté de près de 2 %.

Nvidia, qui est un client de Synopsys, a acheté des actions ordinaires de la société au prix de 414,79 dollars par action, ont déclaré les sociétés lundi.