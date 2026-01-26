Nvidia investit 2 milliards de dollars dans CoreWeave pour développer les centres de données

(Ajout du contexte, détails du communiqué de presse)

Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans CoreWeave CRWV.O , devenant ainsi le deuxième actionnaire le plus important du fournisseur d'infrastructure d'IA, alors que les sociétés étendent leur partenariat pour augmenter la capacité des centres de données aux États-Unis.

L'annonce faite lundi a fait grimper les actions de CoreWeave de 9 % dans les échanges avant bourse.

Les sociétés dites "neocloud" comme CoreWeave, qui fournissent aux entreprises technologiques le matériel et la capacité "cloud" nécessaires pour construire, exécuter et déployer des technologies d'intelligence artificielle, ont connu une forte augmentation de la demande ces dernières années, à mesure que l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises s'intensifiait.

Le nouvel investissement de Nvidia aidera CoreWeave à accélérer l'acquisition des terrains et de l'énergie nécessaires à la construction de centres de données. CoreWeave a pour objectif de construire plus de 5 gigawatts de capacité de centres de données d'IA d'ici 2030.

Nvidia investira dans CoreWeave à un prix d'achat de 87,20 dollars par action, ont indiqué les deux entreprises. Cela représente un ajout d'environ 23 millions d'actions, doublant presque la participation de Nvidia dans l'entreprise, selon les calculs de Reuters basés sur des données compilées par LSEG.

Nvidia était le troisième actionnaire de CoreWeave avec une participation de 6,3 %, soit 24,3 millions d'actions dans l'entreprise.

Le géant des puces a fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir versé des milliards de dollars dans des entreprises d'IA, dont le fabricant de ChatGPT, OpenAI et neoclouds, ce qui a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à un éventuel financement circulaire.

Un porte-parole de CoreWeave a déclaré à Reuters que les fonds provenant du nouvel investissement ne seront pas utilisés pour acheter des processeurs Nvidia, mais qu'ils serviront à accélérer d'autres investissements dans les centres de données, la recherche et le développement, ainsi qu'à augmenter ses effectifs.

Autrefois mineur de crypto-monnaies, CoreWeave a pivoté pour capitaliser sur le boom de l'IA en réaffectant son infrastructure pour louer des GPU Nvidia aux entreprises de technologie et d'IA.

"Nvidia est la plateforme de calcul la plus importante et la plus demandée à chaque phase de l'IA ... . Cette collaboration élargie souligne la force de la demande que nous observons dans notre base de clients", a déclaré Michael Intrator, directeur général de CoreWeave.