Nvidia investit $2 mds dans Marvell et lance un partenariat dans le domaine de l'IA

Nvidia NVDA.O a investi deux milliards de dollars (1.74 milliard d'euros) dans Marvell Technology MRVL.O , qui de ce fait va rejoindra l'écosystème d'intelligence artificielle (IA) de Nvidia, ont annoncé les deux entreprises mardi.
Le titre des deux fabricants de semi-conducteurs progressaient dans les échanges d'avant-Bourse, avec un gaide près de 12% pour Marvell et une hausse de 1,5% pour Nvidia.
Ce partenariat facilitera pour Marvell la conception des solutions d'IA sur mesure grâce à son propre matériel réseau et ses processeurs, ont déclaré les deux sociétés.
(Reportage Kritika Lamba, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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