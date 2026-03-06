Nvidia fixe un objectif de prime en espèces de 4 millions de dollars pour son directeur général Jensen Huang dans le cadre du plan pour l'exercice 2027

Nvidia NVDA.O a adopté un nouveau plan de rémunération variable pour l'exercice 2027 qui fixe une prime en espèces cible de 4 millions de dollars pour le directeur général Jensen Huang, selon un dépôt réglementaire effectué vendredi.

Le plan, approuvé par le comité de rémunération de Nvidia le 2 mars, lie les primes en espèces des dirigeants à la réalisation d'objectifs de revenus spécifiques pour l'exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2027.

La rémunération totale de Jensen Huang pour 2025 s'est élevée à 49,9 millions de dollars, dont 38,8 millions de dollars sous forme d'actions, selon une déclaration déposée en mai de l'année dernière.

Ce dépôt intervient alors que Nvidia a annoncé le mois dernier des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre de janvier ( ) et a prévu un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux estimations de Wall Street, soulignant ainsi que les Big Tech continueront à dépenser beaucoup d'argent dans les processeurs d'intelligence artificielle.

L'entreprise la plus valorisée au monde a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal, soit plus ou moins 2 %.