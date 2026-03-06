 Aller au contenu principal
Nvidia fixe un objectif de prime en espèces de 4 millions de dollars pour son directeur général Jensen Huang dans le cadre du plan pour l'exercice 2027
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Nvidia NVDA.O a adopté un nouveau plan de rémunération variable pour l'exercice 2027 qui fixe une prime en espèces cible de 4 millions de dollars pour le directeur général Jensen Huang, selon un dépôt réglementaire effectué vendredi.

Le plan, approuvé par le comité de rémunération de Nvidia le 2 mars, lie les primes en espèces des dirigeants à la réalisation d'objectifs de revenus spécifiques pour l'exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2027.

La rémunération totale de Jensen Huang pour 2025 s'est élevée à 49,9 millions de dollars, dont 38,8 millions de dollars sous forme d'actions, selon une déclaration déposée en mai de l'année dernière.

Ce dépôt intervient alors que Nvidia a annoncé le mois dernier des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre de janvier ( ) et a prévu un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux estimations de Wall Street, soulignant ainsi que les Big Tech continueront à dépenser beaucoup d'argent dans les processeurs d'intelligence artificielle.

L'entreprise la plus valorisée au monde a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal, soit plus ou moins 2 %.

Valeurs associées

NVIDIA
177,8200 USD NASDAQ -3,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • La fumée de frappes aériennes dans une zone centrale de Téhéran, le 6 mars 2026.en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Trump veut la "capitulation" de l'Iran, le pétrole flambe
    information fournie par AFP 07.03.2026 00:11 

    Donald Trump a exigé vendredi la "capitulation" de l'Iran, toujours sous le feu des bombes américaines et israéliennes, tandis que les cours du pétrole ont flambé de 30% après une semaine d'un conflit régional sans précédent. Au septième jour de la guerre contre ... Lire la suite

  • Fitch rend son verdict sur la note de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Fitch maintient la note de la France, à l'économie solide malgré une dette publique élevée
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:54 

    L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec perspective stable, soulignant la solidité de son économie et de ses institutions, tout en pointant une dette publique élevée et un contexte politique qui limite ... Lire la suite

  • Combinaison de photos du président ukrainien Volodymyr Zelensky (G, 20 février 2026 à Kiev) et du Premier ministre hongrois Viktor Orban (D, le 26 juin 2025 à Bruxelles) ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Pétrole russe: le bras de fer se durcit entre Orban et Zelensky
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:12 

    La Hongrie a libéré et expulsé vendredi sept citoyens ukrainiens alors que le bras de fer se durcit entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé des menaces dans leur dispute sur le transit de pétrole russe pour la Hongrie et le blocage par Budapest ... Lire la suite

  • Une femme se protégeant du soleil avec un parapluie arrive au mausolée de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez à Caracas, le 5 mars 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Venezuela: l'inflation grimpe en flèche en 2025, à 475%
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:11 

    Le Venezuela a vu son inflation s'envoler en 2025, pour atteindre 475%, une accélération liée au dérapage du taux de change provoqué par le durcissement des sanctions américaines contre le président Nicolas Maduro, aujourd'hui déchu. Les Etats-Unis ont commencé ... Lire la suite

