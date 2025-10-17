Nvidia et TSMC dévoilent la première plaquette de puce Blackwell fabriquée aux États-Unis, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Nvidia NVDA.O et TSMC 2330.TW annonceront vendredi leur première plaquette de silicium fabriquée aux États-Unis qui deviendra par la suite des puces Blackwell destinées à l'intelligence artificielle, a rapporté Axios.
