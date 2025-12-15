 Aller au contenu principal
Nvidia en hausse ; dévoile de nouveaux modèles d'IA open-source et acquiert la société de logiciels d'IA SchedMD
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O ont augmenté de 1,4 % à 177,38 $ ** NVDA dévoile une nouvelle famille de modèles d'IA open-source qui, selon la société, seront plus rapides, moins chers et plus intelligents que ses offres précédentes; les modèles sortent à un moment où les offres open-source chinoises prolifèrent ** La société dévoile la troisième génération de ses grands modèles linguistiques "Nemotron" destinés à l'écriture, au codage et à d'autres tâches; le plus petit des modèles, Nemotron 3 Nano, a été lancé lundi ** Par ailleurs, NVDA indique avoir acquis le fournisseur de logiciels d'IA SchedMD

** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA a gagné ~30% depuis le début de l'année

