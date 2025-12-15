Nvidia dévoile de nouveaux modèles d'IA open-source face à l'essor des offres chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O a dévoilé lundi une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle open-source qui, selon elle, sera plus rapide, moins chère et plus intelligente que ses offres précédentes, alors que les offres open-source des laboratoires d'IA chinois prolifèrent.

Nvidia est principalement connue pour fournir des puces que des entreprises telles qu'OpenAI utilisent pour entraîner leurs modèles à code source fermé et les facturer. Mais elle propose également un grand nombre de ses propres modèles pour toutes sortes d'applications, des simulations de physique aux véhicules à conduite autonome , sous la forme de logiciels libres pouvant être utilisés par des chercheurs ou d'autres entreprises. Des sociétés telles que Palantir Technologies intègrent le modèle de Nvidia dans leurs produits .

Nvidia a dévoilé lundi la troisième génération de ses modèles "Nemotron" à grand langage destinés à l'écriture, au codage et à d'autres tâches. Le plus petit des modèles, appelé Nemotron 3 Nano, a été mis sur le marché lundi, et deux autres versions plus grandes seront disponibles au cours du premier semestre 2026.

Nvidia, qui est devenue la société cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde, a déclaré que le Nemotron 3 Nano était plus efficace que son prédécesseur - ce qui signifie qu'il serait moins coûteux à faire fonctionner - et qu'il serait plus performant pour les tâches longues comportant plusieurs étapes.

Nvidia publie ces modèles alors que les offres open-source d'entreprises technologiques chinoises telles que DeepSeek, Moonshot AI et Alibaba Group Holdings sont de plus en plus utilisées dans l'industrie technologique, avec des entreprises telles qu'Airbnb révélant l'utilisation du modèle open-source Qwen d'Alibaba.

Dans le même temps, CNBC et Bloomberg ont rapporté que Meta Platforms META.O envisageait de s'orienter vers des modèles à source fermée, laissant Nvidia comme l'un des principaux fournisseurs américains d'offres à source ouverte.

De nombreux États et entités gouvernementales des États-Unis ont interdit l'utilisation de modèles chinois pour des raisons de sécurité .

Kari Briski, vice-présidente des logiciels d'IA générative pour les entreprises chez Nvidia, a déclaré que l'entreprise visait à fournir un "modèle sur lequel les gens peuvent compter", et qu'elle publiait également ses données d'entraînement et d'autres outils afin que les utilisateurs gouvernementaux et commerciaux puissent en tester la sécurité et les personnaliser.

"C'est pourquoi nous le traitons comme une bibliothèque", a déclaré Briski lors d'un entretien avec Reuters. "C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à l'utiliser du point de vue de l'ingénierie logicielle."