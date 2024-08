Nvidia : des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

(AOF) - Nvidia a dégagé, au titre de son deuxième trimestre clos fin juillet, un bénéfice ajusté par action de 68 cents contre 27 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du géant des puces électroniques a plus que doublé sur la période, à 30,04 milliards de dollars, là où le consensus visait 28,74 milliards de dollars. La firme californienne anticipe désormais pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de dollars, les analystes visant 31,71 milliards de dollars.

Malgré ses performances hors normes, Nvidia perdait jusqu'à 7,42% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse.

Cette réaction s'explique par les attentes élevées des investisseurs au sujet de Nvidia.

Parallèlement à la publication de ses comptes trimestriels, le concepteur de puces électroniques a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 50 milliards de dollars.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

En savoir plus sur le secteur Constructeurs informatiques

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.