Nvidia conclut des accords avec des géants sud-coréens, dont le groupe SK, pour soutenir l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Annonces de partenariats avec SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan, le groupe LG et Hyundai Motor

* Un partenariat pluriannuel avec SK Hynix garantira l'approvisionnement en mémoires de pointe

* Nvidia estime que les partenariats avec SK Hynix pourraient continuer à s'étendre

* SK Telecom, Naver et Doosan utiliseront la technologie de Nvidia pour construire des centres de données

(Ajout de détails sur la visite du directeur général de Nvidia aux bureaux de Hyundai Motor Group à Séoul aux paragraphes 15 à 17, mise à jour des cours de clôture des actions aux paragraphes 19 et 20) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi une série d'accords en Corée du Sud avec des géants de la technologie, notamment SK Hynix 000660.KS et Naver

035420.KS , dans le but de s'assurer un approvisionnement en puces mémoire essentielles pour alimenter ses ambitions en matière d'IA et attirer de nouveaux clients.

Ces accords interviennent dans le cadre d’un voyage très médiatisé du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, en Corée du Sud, qui a débuté vendredi et au cours duquel il a dégusté de la poitrine de porc grillée et du soju, une boisson alcoolisée locale, en compagnie des plus grands chefs d’entreprise du pays, a lancé une balle de baseball et a rencontré un joueur de jeux vidéo célèbre.

Nvidia et ses partenaires, parmi lesquels figuraient également SK Telecom 017670.KS et le conglomérat Doosan Group

000150.KS , n'ont pas divulgué la valeur de ces accords.

SK Group, le deuxième plus grand conglomérat familial de Corée du Sud, a déclaré que ses filiales SK Hynix et SK Telecom avaient conclu des accords avec Nvidia.

Le fabricant de puces mémoire SK Hynix a signé un partenariat technologique pluriannuel dans le cadre duquel il s'engage à développer des types de mémoire avancés pour les centres de données mondiaux dédiés à l'IA, a déclaré SK Group.

SK Hynix et Nvidia ont déclaré que cet accord, conclu alors que les fabricants de puces mémoire peinent à répondre à la demande, permettrait à l'offre de suivre le rythme des projets de Nvidia, qui se sont étendus à la robotique, aux ordinateurs personnels et aux supercalculateurs d'IA.

« SK Hynix a été le plus grand partenaire de Nvidia en matière de mémoire. SK Hynix restera le plus grand partenaire de Nvidia en matière de mémoire », a déclaré M. Huang après une réunion avec le président du groupe SK, Chey Tae-won, au siège de la société mère du fabricant de puces.

M. Huang a précisé que l'accord avec SK Hynix, concurrent de Samsung Electronics 005930.KS et de la société américaine Micron Technology MU.O , s'étendait sur plus de deux ans avec une option de prolongation.

« Nous nous approvisionnons déjà auprès de SK Hynix et lui achetons pour des milliards et des milliards de dollars chaque année, et ce chiffre va augmenter considérablement », a-t-il déclaré.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a déclaré que le partenariat entre SK Hynix et Nvidia renforçait l'idée selon laquelle les puces mémoire étaient en train de passer du statut de produit de base à celui d'activité davantage axée sur les besoins spécifiques des clients.

AUTRES ACCORDS

SK Telecom a annoncé qu’elle allait construire un cloud IA d’une puissance de l’ordre du gigawatt en Corée du Sud en utilisant la technologie de Nvidia, le premier centre de données IA devant être mis en service en 2027. Nvidia a indiqué que le géant de l’internet Naver et le conglomérat Doosan utiliseraient également sa technologie pour aider à construire des centres de données IA.

Doosan, qui développe des robots et fabrique des matériaux utilisés dans les puces Blackwell les plus puissantes de Nvidia, a déclaré qu’il s’attendait à ce que sa solution énergétique soit utilisée dans les plateformes de centres de données de Nvidia et à ce qu’il utilise également la technologie d’IA physique de la société américaine.

Nvidia s'associe également au groupe LG dans les domaines de l'électronique, des systèmes mécaniques et de l'IA pour les robots humanoïdes, a déclaré M. Huang après une réunion avec le président du conglomérat technologique, Koo Kwang-mo.

M. Huang a ajouté que les deux entreprises travaillaient également sur l'architecture des futurs centres de données, notamment le refroidissement, l'alimentation électrique ainsi que la conception et la construction globales de ces centres.

Après une réunion avec Euisun Chung, président exécutif du groupe Hyundai Motor, dans l'après-midi, M. Huang a déclaré que Nvidia allait renforcer son partenariat avec Hyundai dans le cadre d'une série d'initiativesen matière d'IA, notamment la mobilité autonome, la robotique et la fabrication assistée par l'IA.

Il a également mis en avant les opportunités d’accélérer le développement de la robotique industrielle, affirmant que Nvidia et Hyundai travailleraient ensemble pour intégrer l’IA à "toutes les formes de mobilité" et approfondir leur collaboration en matière de robotique pour des applications industrielles concrètes.

M. Huang a qualifié le centre de données d'IA que le groupe Hyundai Motor prévoit de construire à Saemangeum , de "vallée de l'IA" comparable à la Silicon Valley californienne, et s'est dit "très heureux de développer Nvidia à Saemangeum".

LE REBOND BOURSIER EN CORÉE DU SUD S'ESSOUFFLE

La Corée du Sud est une puissance industrielle asiatique, qui abrite de grands fabricants de puces, d’électronique, de voitures et de navires. SK Hynix et Samsung sont les deux plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire, composants essentiels des centres de données.

L'indice de référence du pays, le Kospi .KS11 , a doublé en six mois, les poids lourds SK Hynix et Samsung ayant profité de la vague de l'IA, mais il a clôturé en baisse de 8,3 % lundi après que les solides chiffres de l'emploi aux États-Unis ont alimenté les paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année et provoqué une chute des valeurs technologiques mondiales.

Les actions de Samsung et SK Hynix ont clôturé en baisse de 10,2 % et 7,7 % respectivement.

Interrogé sur la chute mondiale des actions du secteur des puces électroniques, M. Huang a balayé les inquiétudes. "Tout le monde devrait se réjouir; il est désormais possible d’acheter des actions à un prix plus bas, et il est tout à fait vrai que l’avenir de l’IA est très prometteur."

M. Huang prévoyait également de rencontrer plus tard dans la journée Jun Young-hyun, le directeur de la division semi-conducteurs de Samsung.